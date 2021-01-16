冒死挑戰「火車衝浪」慘被輾爆雙腿　男童倒臥-5°C雪地全是血

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯聖彼得堡11歲男童阿克塞諾夫冒死挑戰「火車衝浪」（train surfing），爬上正在移動的火車車頂，豈料他突然摔落鐵軌，緊接著雙腿被列車輾斷，當場爆血，一旁友人們見狀隨即開溜，獨留他一人躺在零下攝氏5度的雪地近1小時，直到一名火車司機發現才獲救。

綜合太陽報、每日郵報報導，阿克塞諾夫（Arkady Aksenov）對武術相當著迷，在12歲及擁有火車衝浪的14歲友人慫恿之下，半威脅要他拍攝YouTube影片成為網紅，挑戰項目正是火車衝浪。事發當日，2名友人都在場，但卻在發現阿克塞諾夫摔落鐵軌受傷流血後，悄悄離開現場，且沒有向外人求援。

阿克塞諾夫獨自躺在零下攝氏5度的雪地近1小時，直到另班火車司機札基耶夫（Bulat Zhakeev）驚覺事情有異，緊急違反規定停下列車後，給予急救並向通報緊急部門，這才把他從鬼門關前救了回來。

▲阿克塞諾夫獨自躺在零下攝氏5度的雪地近1小時，直到遇見另班列車司機才獲救。（圖／翻攝自IG）

火車司機札基耶夫事後表示，當時眼角餘光有發現一個相當大的黑點，起初以為是沒有被雪覆蓋到的泥土，沒想到開始動來動去，最後發現是個人，而且不是流浪漢，「當我靠近的那一刻，我才意識到是個倒臥血泊的男孩，他說『救命，我好冷』。」

「如果你們打電話向外求助，你們就是英雄了啊」，阿克塞諾夫母親佩特洛娃（Maria Petrova）對此事非常生氣，認定12歲及14歲男童知道周遭沒有監視錄影器，就算阿克塞諾夫就這樣死去，也不會有外人知曉中間這一切過程，「你們甚至沒有打電話給我……真希望每天晚上都有個沒腿、渾身血的男孩到你夢裡。」

現已知他如今仍在住院接受治療，但身體狀況仍處於危急狀態，當局現已介入調查。

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