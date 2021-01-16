「風雲人物」霸凌特教生！爸控國中想隻手遮天　校方：交朋友合理

▲與阿杰一夥的阿龍幫小倫儲值，收2萬5千元當謝禮，校方認為交朋友屬合理。

圖文／鏡週刊

高雄市某國中傳出2名學生聯手霸凌、恐嚇特教生事件，其中一名學生還是某知名舞團的團員之一，也是校內的風雲人物。事件傳出後，校方召開調查會，但認為無霸凌事實，純屬雙方借貸問題，法院判不起訴處分。但家長A先生認為調查報告中疑點重重，質疑校方涉嫌包庇，自己也私下蒐證提出抗告，法院在去年5月撤銷不起訴處分並發回更審，認為阿杰、阿龍2人需予以訓誡。

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A先生說，「通報教育局後，校方叫他們跟我們道歉，但是後來開會，老師都避不見面，主任說他們出面處理就好，還說老師結婚很忙，感覺想讓老師迴避，讓我們更加懷疑事情不單純。」

A先生認為，學校的會議紀錄僅有同學的片面之詞，但阿杰是學校的風雲人物，又常拿兒子給他的錢請客，不免讓A先生質疑同學是否有被收買的嫌疑，且調查過程中，皆無錄音、錄影存證，加上兒子表達能力不佳，認為有失公允。

▼家長認為調查報告中疑點重重，質疑校方涉嫌包庇提抗告。

A先生說：「我讓兒子帶錄音筆去蒐證，發現學校老師對阿杰、阿龍霸凌一事早就知情，卻在報告中隻字未提。調查過程中，對方起初辯稱是幫兒子儲值遊戲點數，後來才改口稱是借貸。後來，校方就一直逼問兒子承認借錢一事，全部的人都圍著他，講到他精神轟炸，我兒子才說是借貸關係，對於肢體霸凌一事，學校也只用證據不足作為回應，可是我兒子都是被對方拖到監視器死角恐嚇威脅，校方根本就是想隻手遮天。」

誇張的是，小倫曾一次交付6萬多元給阿龍，阿龍向校方解釋，因為小倫不會儲值遊戲點數，所以要阿龍幫忙儲值3萬多元，剩下的2萬5千元則是當作給阿杰幫忙儲值的「謝禮」，校方對於阿龍的說法非但沒有懷疑，還認為小倫應該是為了交朋友，才會對阿龍如此大方，覺得合乎常理。

A先生說：「反正沒有證據，他們就不承認，讓我兒子當冤大頭，事後處理態度也很消極，明明有同學看到他們跟兒子借錢，不借就拖到角落打他，但事後學校、同學一直在圓謊。」

A先生不滿校方的調查報告不公，導致法院判對方不起訴處分，重新蒐證提抗告，事後法院發回更審，日前也予以阿杰、阿龍二人訓誡處分，才讓A先生替兒子討回公道。

對於A先生指控，校方則表示一切依正常程序調查，強調現已交由司法處理，並無偏坦不公的情況。



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