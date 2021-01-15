吃喜酒走錯場…男子霸氣掏錢「全結了」！新郎見監視器嚇壞尋人

▲男子吃喜酒發現走錯棚，霸氣掏錢「全結了」。（圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

參加婚宴是許多人會碰上的事情，不過，江蘇省常州市有名男子參加朋友的婚禮，卻不小心走錯會場，不小心白吃了一頓飯，讓他感到相當愧疚，臨走前掏了3萬8千元買單，嚇得新郎趕緊上網尋人。

綜合陸媒報導，大陸網路上近日流傳一段影片，常州這名男子要參加朋友的婚禮，因為到場時間較晚，匆匆地問了服務員，向對方說了新郎的姓氏，接著就入場參加婚宴。

由於男子與新郎本來就不太熟，所以根本沒有發現，只是隨便挑了沒有人的位子，靜靜地坐下來吃飯。直到新人敬酒的環節，男子抬頭一看，發現新郎不是朋友，瞬間感到相當尷尬，也不曉得該怎麼辦。

▲男子吃婚宴走錯場，霸氣掏錢結帳，新郎急尋人。（圖／翻攝《網易新聞》）



等到宴會結束了，男子於心有愧，到前台掏了8,800元（人民幣，下同，約新台幣3萬8,110元），將自己吃的那一桌的款項後全結清。後來新人要結帳時，才發現有一桌被結過，趕緊查看監視器，才發現男子的事蹟。

新郎認為，雖然賓客走錯房間，但也不應該為此支付一桌菜餚的錢，因此發佈了影片，上網尋人，希望可以將酒席的款項退還。

不過，眾多網友看完，紛紛留言猜測，「必須前男友，說什麼都是前男友。希望那哥們別露面，露面就死」、「問題在這，能單獨結一桌的費嗎？沒聽說過啊，酒店都不答應吧」、「不認識倒真會有，男方以為女方，女方以為男方…結一桌錢，我感覺收銀的也是傻了。」

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