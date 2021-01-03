她列37項超扯「伴娘條款」　變胖3kg就淘汰！網一面倒：老公快逃

▲國外一為準新娘希望伴娘簽下「事前合約」，以配合她的所有要求。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

每個新娘都希望能在婚禮中成為全場最美的人，而國外一位準新娘為了確保能有場「完美的婚禮」竟然列出37項「伴娘條款」，除了規定服裝、體重、妝容之外，還要求不能讓新娘生氣、禁止向男性示好、不能喝超過7杯酒等各種限制。據悉，最後有6人簽下這份合約，讓眾多網友傻眼直呼，「新郎快逃啊！」

根據英國《鏡報》報導，國外一位「酷斯拉新娘」（bridezilla）要求10位伴娘簽署同意37項在婚禮前與婚禮當天必須遵守的規定，因此在網路上遭到猛烈批評。內容包含婚禮前禁止變胖超過3公斤、不能故意懷孕、不擦有光澤的口紅、不能戴假睫毛、不能戴彩色隱形眼鏡、只允許黑髮或深棕髮（若獲事先批准可接受挑染），以及禁止在各方面試圖「超越」新娘等。

除了針對外表，這位新娘還要求伴娘的態度，例如，不會試圖說服新娘做任何改變、提供一周日程表給新娘、服裝試穿日與婚禮彩排日禁止缺席（死亡或入獄不在此限，生病需檢附醫生證明）、每個月存新台幣1400元以支付擔任伴娘的開銷。婚禮當天也有規定不能講別人壞話、不允許向其他男性示好、必須隨時保持愉快與積極的心態。

新娘甚至在一項條約中承認，因為自己「態度蠻橫」，所以伴娘不可以讓她的情緒變得敏感或是生氣。這位新娘表示，因為她在網路上看過很多關於伴娘問題的文章，這份合約完整表達了她對婚禮的期望，「我拒絕承受更多壓力，這點是絕不會讓步的。」

合約中有一項「若不同意上述條款，可以不簽名（不當伴娘），並不會破壞和新娘的友誼，但如果簽字後又反悔，那我們的友誼就毀了」，這幾乎是將感情作為威脅。據報導，原本10位伴娘名單中，最後只有6人簽下合約。網友一面倒地批評，「她老公需要雙運動鞋，然後趕快逃」、「怎麼還有人願意簽名？」、「我有沒有看錯？真的很荒謬！」、「如果是我，我會把這份合約揉掉，扔在新娘臉上。」

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