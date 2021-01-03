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新郎「內衣買錯罩杯」她當場不嫁了！親友全武行…男方做法很意外

記者鄭思楠／綜合報導

結婚當天的迎親是一個非常重要的環節，可沒想到大陸貴州一對即將結婚的戀人在婚禮當天撕破臉。網傳影片顯示，婚禮主持人透露，男方迎親遭拒是因為一件內衣。原來，根據當地風俗，結婚時男方要給女方從頭到腳買一套衣服和鞋，結果他買的內衣罩杯太小了，導致女方家長直接拒絕了迎親。

▲▼男方內衣買錯罩杯，戀人婚禮當場鬧掰。（圖／翻攝自漩渦視頻）

▲男方內衣買錯罩杯，戀人婚禮當場鬧掰。（圖／翻攝自漩渦視頻）

據《漩渦視頻》報導，1月2日，貴州遵義一段男生迎親遭拒的影片引發熱議。網傳影片顯示，迎親現場，雙方家長氣炸，不斷推搡。有人在旁邊不斷勸阻，「不要動手，不要動手。」

隨後，婚禮上一名疑似主持人的男子講述了事發全程。原來，當天男方要給女方從頭到腳買一套衣服和鞋，因新郎買的內衣小了，女方家長拒絕了迎親，結果婚禮沒能正常舉行；因此，男方家決定將婚宴變成親友新年見面會。

▲▼男方內衣買錯罩杯，戀人婚禮當場鬧掰。（圖／翻攝自漩渦視頻）

▲主持人講述事發經過。（圖／翻攝自漩渦視頻）

網友看後一面倒認為男方脫離苦海，「放個屁都是分手的理由，這很正常」、「挺好的！趁早看清這家人了！祝福你！」、「不滿意為什麼不提前分，到了接親才為難男方，那家大人怎麼跟沒長大的小孩子一樣，可悲」、「男方父母真大氣」。

不過，也有人為女方說話，認為影片都是男方的一面說辭，「主持人是男方家請的，主持人說的話是代表男方的，前因後果誰知道？真因為一件內衣不讓閨女出嫁的我是不信，男方真會倒打一耙喔，把事說的都好像自己有理。

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