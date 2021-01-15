重新開幕！桃榮附設松柏園護理之家　提升長照服務量能

▲桃榮附設松柏園護理之家重新開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著高齡化來臨，人口老化嚴重，長照中心和護理之家的照護需求，日益殷切。「台北榮民總醫院桃園分院附設松柏園護理之家」，經整修後15日重新開幕，不僅設有ABC級的長照單位，更同時擁有松柏園、長青園等2家住宿型長照機構，為桃園提供182床的住宿式服務床位。

市長鄭文燦出席開幕典禮指出，桃榮為高齡醫學的重鎮，不僅支援許多榮家，讓榮家的照顧品質不斷提高，在急重症醫療方面也在逐步提高醫療服務水準。桃榮附設的松柏園護理之家，為提升整體照謢品質，於去（2020）年6月停業進行公共安全工程，提升基礎設備後，現重新開幕營業，未來將為住民提供更安全、更舒適的長照服務。

▲桃榮附設松柏園護理之家重新開幕。（圖／市府提供）

台北榮民總醫院桃園分院院長盧星華表示，該院在長照方面，成立ABC三級服務單位，分別為1 家社區整合型服務中心（A單位）、3 家複合型服務中心（B單位）以及1 家巷弄長照站（C單位），目前除了加強長照工作外，也持續改善、整建醫院建設及院區環境，即將成立失智型日照中心及產後護理之家、設置高齡友善病房、引進最新3D核磁共振等設備。

▲桃榮為高齡醫學的重鎮。（圖／市府提供）

包括市議員林正峰、陳美梅、蘇家明、衛生局長王文彥、桃園區長陳玉明、台北榮民總醫院桃園分院院長盧星華、桃園市榮民服務處處長徐偉光、慈護宮主委吳正宗等均一同出席開幕典禮。

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