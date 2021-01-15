【廣編】澳洲野生鮑魚「典臻紀」參加年貨大展　微風女神陳若穎親手製作鮑魚料理

【廣編特輯】

圖、文／典臻紀提供

由中華民國對外貿易協會及上聯國際展覽有限公司共同主辦，全國最大規模年貨大展1/15-1/18在台北世貿一館盛大開展！今年總共有將近500個攤位及330家以上國內外廠商參展，包括「牛頭牌」、「明星花露水」等老牌業者和專賣澳洲野生鮑魚「典臻紀」等新進業者。

首度參加世貿年貨大展的「典臻紀」，在大會開幕儀式結束後，也舉辦展覽攤位的開幕儀式，澳洲辦事處商務處處長莫博仁以錄影方式致詞表示，相當感謝外貿協會提供這個舞台，能向台灣民眾分享澳洲的優質產品，我們都知道，澳洲的面積是台灣的115倍，但是人口數和台灣差不多，也就是說，澳洲擁有廣闊的空間和土地，能讓動植物在美好的環境中成長，因此澳洲生產的產品，都來自純淨天然的環境，包括肉類、蔬果、乳製品、海鮮和酒類，而澳洲的產品能在世界上首屈一指，關鍵就在於使用這些優質的原料。

「典臻紀」創辦人施冠伸也說，位於澳大利亞昆士蘭省黃金海岸，是當地最大且品質與技術最優質的鮑魚生產工廠，擁有最廣大的野生鮑魚海域專屬捕撈權。「典臻紀」的鮑魚在加工前，需經過專業人員逐一檢視其外觀、顏色、大小，進一步清洗、瀝乾、秤重，最後進行精準分級，堅持每罐只能有一隻鮑魚，且每罐重量一致；再以獨家製作技術搭配由日本、台灣引進的最新進設備，來完成蒸製、高壓入味的每一道工序，將鮑魚中的蛋白質完整呈現，讓口感更Q更嫩，顛覆一般對澳洲鮑魚口感偏軟的認知。