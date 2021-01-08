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超扯法官貪又色！接受性招待秀胸肌性騷女書記官　不明存款1537萬

▲▼士林地院,士林地方法院,士林地檢署。（圖／記者張一中攝）

▲前士院法官陳梅欽涉嫌收賄、受性招待，檢方依貪污罪起訴。（圖／《ETtoday新聞雲》）

記者羅志華／台北報導

前士林地方法院法官陳梅欽，遭檢舉收受律師賄賂及性招待，經檢廉調查，發現他的帳戶在6年內，有178筆、共1537萬餘元不明款項存入，他辯稱這些錢是租金收入、別人的還款，並找妻、姊作證，試圖證明清白，士林檢方認為，證詞無法解釋資金來源，依貪污罪起訴陳梅欽。

起訴指出，陳梅欽於2012、2016年間任士林法官時，遭多次檢舉接受賄賂、性招待，又於2016、2018年間，涉嫌浮報加班費，帳戶更在2013至2018期間，由妻、姊陸續存入178筆少則1、2萬，多則70幾萬元，共1537萬200元。

對如此金流，陳梅欽解釋，都是他從銀行提款、貸款提領後，再存入帳戶，財產並沒有特別增加，並稱貸款是為了投資，只是最後作罷；檢方認為，陳帳戶大量存款，卻沒有相應的提領，這樣「有進沒出」的狀況相當可疑，且貸款後如果打消投資計畫，又為何不還款、寧願繼續這樣繳利息，種種跡象與常情不符，認定是陳梅欽是為脫罪亂講話。

陳梅欽對金流主張還款的細節，於偵查中推說「我忘了、我不記得」，2015、2016年不名財產更高達404、630萬元，此等數額，即使將他法官的月薪、租金加起來，也還差上許多，檢方認為，陳梅欽財產來源相當可疑，依貪污罪起訴。

陳梅欽於2019年2月15日，經監察院通過彈劾提案，除多次不實申報加班外，另於2012年9月間的宴席上，評論女部屬「事業線」，更建議在場女子露出，甚至解開上衣顯露胸肌，使2名女書記官感覺被冒犯，經監察院認定「利用權勢關係」騷擾，移付懲戒法院，職務法院於6月6日宣布免職。

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