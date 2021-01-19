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「6.6％」香港失業率創16年新高　擬降津貼計畫門檻

▲香港街景。（圖／CFP）

▲香港經濟受新冠肺炎疫情影響，圖為香港街景。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情重創香港經濟。香港特區政府統計處19日公布數據顯示，經季節性調整的失業率在去年10至12月，升至6.6%，為16年來最高。面對失業率上升，特首林鄭月娥稍早透露，政府正研究降低在職家庭津貼計劃的門檻。

香港特區政府統計處數據顯示，香港經季節性調整的失業率在去年10至12月升至6.6%，較9至11月上升0.3個百分點，為16年來的高位，另就業不足率維持在3.4%。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥表示將降低津貼計畫門檻，但因財政問題，不打算延長保就業計畫。（圖／路透社）

針對失業率驟升，林鄭月娥今天上午出席行政會議前表示，最新失業率將反映保就業計劃結束後的情況，在如今的嚴峻情況下，特區政府正研究降低在職家庭津貼計劃的門檻，讓只做散工、工時不多的家庭都可以申請津貼。

但林鄭月娥也說，不少行業在疫情下已停業超過兩個月，惟特區政府面臨經濟負擔需謹慎考慮財政問題，目前沒有打算延長保就業計劃。對於未來會否再推出紓困措施，她說，財政司司長正就新一份《財政預算案》諮詢各界意見。

在此之前，香港經濟於2020年上半年下跌9%，香港大學香港經濟及商業策略研究所預測，2020年下半年預期年減2.6%，估全年經濟萎縮5.8%；但預測報告樂觀預期，隨疫苗問世和政府刺激措施，香港經濟正朝復甦方向進發，預料2021年第一季GDP將按年增長2.6%，失業率預計收窄至6%。

展望未來，香港財政司司長陳茂波19日於亞洲金融論壇上坦言，作為開放型經濟，香港不能倖免於新型冠狀病毒疫情對經濟的衝擊，上半年香港的經濟環境依然困難，隨著疫苗廣泛接種為全球經濟注入增長動力，期望下半年能找到較明顯的復甦路徑，對香港經濟增長樂觀。

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