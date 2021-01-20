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北京擬修《執業醫師法》　發現傳染病有即時報告義務

▲▼新冠肺炎,武漢醫院,嬰兒,嬰兒保溫箱。（圖／路透）

▲大陸擬修改執業醫師法。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，《執業醫師法草案》於20日提請大陸全國人大常委會審議，根據草案規定，遇有緊急情況以及國防動員需求時，醫師應當服從衛生健康主管部門的調遣，醫師發現傳染病、突然不明原因疾病和異常健康事件時，有即時報告的義務。

大陸全國人大常委會第二十五次會議於今日在北京召開，一連三天，按照先前公布議程，將審議動物防疫法修訂草案、行政處罰法修訂草案、海警法草案，審議關於提請審議法律援助法草案的議案、家庭教育法草案的議案等，暫無外界關注的香港有關議程。

據中新社報導，總結新冠肺炎疫情防控的成功經驗和做法，《執業醫師法草案》於20日提請大陸全國人大常委會審議。草案規定，國家建立適應現代化疾病預防控制體系的人才培養和使用機制，遇有緊急情況以及國防動員需求時，醫師應當服從衛生健康主管部門的調遣。

同時，醫師發現傳染病、突然不明原因疾病和異常健康事件時有即時報告的義務，對在預防預警、救死扶傷等工作中表現突出的醫師給予表彰或者獎勵。

草案還將弘揚醫師崇高職業精神等新理念入法，規定醫師應當堅持人民至上、生命至上，弘揚「敬佑生命、救死扶傷、甘於奉獻、大愛無疆」的崇高職業精神，每年8月19日為中國醫師節，各級政府推動全社會形成尊醫重衛的良好氛圍。

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