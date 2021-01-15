MEの新年新希望　願真感情的風持續守護每一個家

▲ 三菱電機(Mitsubishi Electric) 匠心，為世界用心

圖、文／三菱電機提供

新年快樂！過去一年承蒙關照，未來也請多多指教。聽說台灣會在元旦跨年後、農曆年前除舊佈新，透過打掃行動，揮別2020年的負面氛圍、迎接新氣象。如此真感情的信念，ME可是大大認同，想用MEの空調祝各位一臂之力吧！





新年金好運｜奈米白金抗菌濾網



「除舊」第一步，是揮別去年累積的雜質。過去一年的種種負面氛圍：病菌過敏原、氣味分子等，都被「居家口罩」...也就是「奈米白金抗菌濾網」產生的活性氧攔截了。掃除時只需要將立體結構的濾網抽出，翻面將灰塵那面朝下，以清水沖洗，就能除去這些壞份子。





貫徹新氣象｜易拆易清EASY CLEAN



接下來是MEの獨家專利，三菱電機空調的特殊卡楯，能將扇葉徹底敞開，深入清潔空調內部，一條抹布就能徹底擦拭機體，告別印象中惱人的隙縫。易拆易清的EASY CLEAN結構，輕易貫徹大掃除的決心。親眼見證不藏污、沒有霉味的空調，才有煥然一新的好開始。

持續好氣象｜DBC奈米複合塗層



在夏天到來之前，要讓空調的內外潔淨好好持續，所以ME以匠心打造，世界首創防汙技術DBC奈米複合塗層，在空調內部關鍵構造，鍍上一層奈米複合性保護膜，有效阻隔灰塵沾染，把好的開始延續下去。

MEの空調，不只是空調，更是家人的好幫手。在大掃除之際，透過三菱電機空調的各項專利巧思，徹底感受匠心帶來的體貼照顧吧！其實啊～MEの新年新希望，就是能在新的一年，讓真感情的風，持續吹拂、守護每個家。

▲三菱電機空調系列，請參考三菱電機官網

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ME是三菱電機空調（Mitsubishi Electric）的職人ME桑，關於空調的疑難雜症，歡迎加LINE讓ME親自為你解答！



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