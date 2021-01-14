　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

保時捷停路中間不動　警破窗駕駛嚇醒：熬夜太累了！

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區長榮路上，14日下午1時許，有一部黑色保時捷休旅車停在路中間，一動也不動，民眾查看時，見一名男子趴在方向盤上，擔心發生意外趕緊報警，警消獲報趕抵現場卻叫不醒，經警員破窗他才驚醒，初步沒有酒駕情事，他自稱「太累了」才會睡著，隨後通知家屬到場協助。

▲▼吳姓男子開保時捷趴方向盤上，警方破窗救出，他睡眼說：太累睡著了 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲吳姓男子開保時捷趴方向盤上，警方破窗救出，他睡眼說：太累睡著了 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，22歲吳姓男子開著保時捷黑色休旅車，行經長榮路跟著前車停等紅綠燈，因前一晚熬夜太累了，竟直接趴在方向盤上睡著，整部車就直接停在馬路中間，一動也不動，目擊民眾懷疑他是否身體不適，或是酒駕不勝酒力睡著，趕緊報警。

▲▼吳姓男子開保時捷趴方向盤上，警方破窗救出，他睡眼說：太累睡著了 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警消及救護人員到場，吳男卻怎麼也叫不醒，警員擔心他安危，立即破窗。吳男被破窗嚇醒，睡眼惺忪走下車，向警方表示，因為太累才會趴在方向盤上休息一下，卻直接睡著。

警方經酒測沒有酒駕，車內也沒有查獲違禁品，救護人員初步檢查吳男身體狀況沒有大礙，後續通知吳男家屬到場，將休旅車移置路旁。整個過程也被民眾拍下，貼到臉書不公開社團「我是蘆洲人」，網友還以為出意外，在底下回文「害我經過一直念佛號都不敢看！」、「還好是昏睡」。

他奶奶的美麗小秘訣

▲▼吳姓男子開保時捷趴方向盤上，警方破窗救出，他睡眼說：太累睡著了 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼民眾拍下警消破窗過程 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼吳姓男子開保時捷趴方向盤上，警方破窗救出，他睡眼說：太累睡著了 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
快訊／吊橋下驚見屍體！　雨衣遮蓋露出一雙腿
母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：根本沒借過
花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青　一問崩潰：噁心
全台6飯店「住1晚送1晚」！　還能爽泡溫泉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／彰化八卦山驚見男屍！「雨衣遮蓋露出一雙腿」　警急封鎖調查

屏東大貨車翻覆…迷你廟靠一角撐起！網熱議「這西營太厲害了」

母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：沒借過錢

不忍失明妹遭棄養！她接回照顧到過世　領戶頭錢卻挨告…法官還清白

買好新鮮現切整袋豬肉…阿伯掛上他車後轉身回家！超迷糊原因曝光

怪賊翻牆闖空門「只偷鑰匙」！警電眼追捕　幕後更大陰謀曝光

國1后里3車連環撞　轎車遭夾擊全毀「1男受困」...2歲童痛哭送醫

鵝肉攤擂台賽8人開打！上廁所被比中指爆混戰　40警強勢拘捕　

銀行阻詐400件！守住1.9億「防詐第一線」　北市警讚：感謝行員

父子砍人強盜...16年冷案「DNA還公道」　他入監：死去老爸幹的

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

快訊／彰化八卦山驚見男屍！「雨衣遮蓋露出一雙腿」　警急封鎖調查

屏東大貨車翻覆…迷你廟靠一角撐起！網熱議「這西營太厲害了」

母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：沒借過錢

不忍失明妹遭棄養！她接回照顧到過世　領戶頭錢卻挨告…法官還清白

買好新鮮現切整袋豬肉…阿伯掛上他車後轉身回家！超迷糊原因曝光

怪賊翻牆闖空門「只偷鑰匙」！警電眼追捕　幕後更大陰謀曝光

國1后里3車連環撞　轎車遭夾擊全毀「1男受困」...2歲童痛哭送醫

鵝肉攤擂台賽8人開打！上廁所被比中指爆混戰　40警強勢拘捕　

銀行阻詐400件！守住1.9億「防詐第一線」　北市警讚：感謝行員

父子砍人強盜...16年冷案「DNA還公道」　他入監：死去老爸幹的

美國哥倫布市發現2種新型新冠肺炎病毒株　黃偉哲去信關懷姊妹市疫情

陸敬民／房市亂象轉檯面下　注意！房價恐漲至首購臨界點

爆量蔬菜超清爽！桃園全天候早午餐　咬下帕尼尼滿滿芋泥餡

曾睡過中國女間諜！民主黨眾議員任彈劾川普管理人　他怒：美國完了

快訊／彰化八卦山驚見男屍！「雨衣遮蓋露出一雙腿」　警急封鎖調查

促轉會擬收歸不當黨產賠償政治受難者　楊翠：非常合理

直接到北部醫院旁炸雞排！連15天送炸物打氣　醫護：老闆帥爆

嘉義聞人洪鴻彬出殯前夕...韓國瑜低調致哀　黃敏惠擔任點主官

演戲收入不穩定　莫子儀居酒屋打工洗碗兼差20年

美國務卿打臉中國！曝3大指控：武漢病毒所研究員2019秋天就染疫

社會熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

台南25歲妹國小吸毒國中援交　為男友賣淫崩潰

湖口休息站轎車燒成火球　YT達爾愛駒遭焚傷

鳳山惡火3死1重傷！醫曝1歲女嬰救回恐成植物人

鐵皮屋竄火剩2童在家　4歲哥哥救妹妹

作法驅鬼！閨蜜好心幫蒙眼　害她慘遭性侵

她嗆前男友射後不理　見診斷證明臉綠

億萬包租父「藏12歲腦麻兒」　體重19公斤從沒上過學

兄妹上吊1家3屍！表弟聞惡臭以為是老鼠

失聯移工向警方自首　突跳樓不治

板橋男遭公車撞輾卡車底　命危搶救中

孫生母否認偷錢包　看監視器影像駁「那不是我」

即／士林驚傳一家三口輕生！男女上吊身亡

更多熱門

相關新聞

鬼鬼去年苦哈哈認了「不發年終」！　被問《未來媽媽》：比較少看

鬼鬼去年苦哈哈認了「不發年終」！　被問《未來媽媽》：比較少看

鬼鬼吳映潔今（14日）出席代言活動，開心表示這是今年第一個代言，更信心喊話：「目標12個代言，一個月一支！」她坦言去年受疫情影響，收支勉強打平，導致今年無法發年終，表示希望今年可以努力補給員工，屆時還是會有小紅包，並邀請合作過的工作人員一起吃飯，她說：「這是一定要的，像感謝祭那樣。」問及新年新希望，她說：「沒有什麼太大希望，希望一切平安、順利、疫情趕快過去。」

女童遭鄰居車輾過不治　父慟問家人

女童遭鄰居車輾過不治　父慟問家人

蔡英文視訊克拉芙特 國台辦：倚美謀獨自取其辱，必遭嚴懲

蔡英文視訊克拉芙特 國台辦：倚美謀獨自取其辱，必遭嚴懲

1歲女童「家門口遭輾身亡」！爸心碎怒吼

1歲女童「家門口遭輾身亡」！爸心碎怒吼

美駐聯大使視訊對話　蔡英文發現「台灣小亮點」

美駐聯大使視訊對話　蔡英文發現「台灣小亮點」

關鍵字：

蘆洲保時捷破窗影音

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

高雄最轟動「韓八火烤兩吃」開了！

台南25歲妹國小吸毒國中援交　為男友賣淫崩潰

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面