保時捷停路中間不動　警破窗駕駛嚇醒：熬夜太累了！

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區長榮路上，14日下午1時許，有一部黑色保時捷休旅車停在路中間，一動也不動，民眾查看時，見一名男子趴在方向盤上，擔心發生意外趕緊報警，警消獲報趕抵現場卻叫不醒，經警員破窗他才驚醒，初步沒有酒駕情事，他自稱「太累了」才會睡著，隨後通知家屬到場協助。

▲吳姓男子開保時捷趴方向盤上，警方破窗救出，他睡眼說：太累睡著了 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，22歲吳姓男子開著保時捷黑色休旅車，行經長榮路跟著前車停等紅綠燈，因前一晚熬夜太累了，竟直接趴在方向盤上睡著，整部車就直接停在馬路中間，一動也不動，目擊民眾懷疑他是否身體不適，或是酒駕不勝酒力睡著，趕緊報警。

警消及救護人員到場，吳男卻怎麼也叫不醒，警員擔心他安危，立即破窗。吳男被破窗嚇醒，睡眼惺忪走下車，向警方表示，因為太累才會趴在方向盤上休息一下，卻直接睡著。

警方經酒測沒有酒駕，車內也沒有查獲違禁品，救護人員初步檢查吳男身體狀況沒有大礙，後續通知吳男家屬到場，將休旅車移置路旁。整個過程也被民眾拍下，貼到臉書不公開社團「我是蘆洲人」，網友還以為出意外，在底下回文「害我經過一直念佛號都不敢看！」、「還好是昏睡」。

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▼民眾拍下警消破窗過程 。（圖／記者陳以昇翻攝）