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胡錫進：大陸和美國可在台海對決「把美方打成落水狗」

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

美國近日對台動作頻頻，美國駐聯合國大使克拉夫特原訂13日訪台。對此，大陸《環球時報》總編胡錫進12日發文指出，中方可以在台海與美方對決，「在台海這個地方把他們打成落水狗」。

胡錫進寫道，隨著這屆美國政府任期只剩10天，蓬佩奧進入極其瘋狂的狀態，各種反華牌盡出，有如脫韁野馬，「中國必須堅決打擊這幫破壞者，在他們的破壞進入我們的『火力範圍』之內時予以迎頭痛擊。咱們決不能姑息他們胡作非為」。

胡錫進指出，蓬佩奧以為在台灣問題上最能痛擊中國，但台海地區是中國博弈工具增加最快的地區，北京為尋求和平統一，一直克制在這個地區的行動，但中方快速增長的實力最有利於在這個地區展開並投入使用，對美方的氣焰形成沉重打擊。

文中也說，中方完全可以在台海地區與美方的極限挑釁做一次對決。「我們要讓蓬佩奧等人因為誤判形勢的狂妄之舉而名譽掃地，在台海這個地方把他們打成落水狗。美國和世界上不會有人真正同情他們，因為所有人都知道他們尋釁在先，遭反擊而灰溜溜是自作自受」。

最後胡錫進也透露，美方一旦在台海上演出格之舉，中方就可以痛快回擊，不僅露頭就打，而且要往狠裡打，把最後10天的鬥爭變成「中國大陸向美台雙方劃清底線、展示他們撞線嚴重後果」的立威過程。

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