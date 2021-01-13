解放軍狂打「轟-20」隱形轟炸機廣告　美媒分析：2025量產

▲《國家利益》分析轟-20隱形轟炸機，預計2025年量產。（圖／轟-20想像圖／翻攝自大陸網站，下同）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍近年在許多網路影片的形象廣告中，釋出轟-20（H-20）隱形轟炸機的影像。針對這個現象，美國媒體《國家利益》（The National Interest）就分析了轟-20的相關進度，可能在2020年代初期完成首飛，2025年左右開始量產。

《國家利益》報導指出，轟-20很可能具備攜帶核武器的能力，最終使中國完成有「陸上洲際彈道飛彈」、「水下潛射彈道飛彈」和「空中戰略轟炸機」三種核武打擊能力的「核三位一體」，尤其新增的隱形轟炸機打擊能力，會讓美國更難以防範這樣的攻擊。

中國的一些刊物認為，轟-20可以像美軍F-35一樣，充當偵查網路的指揮控制平台的雙重職責，這樣的預測是有道理的，因為中國研發了多種遠程攻擊飛彈，但不一定擁有強大的偵查網路形成殺傷鏈，將這些飛彈導引到遠方的目標。

有分析人士預測，轟-20的首飛將在2020年代初開始，並可能在2025年左右開始量產。如果轟-20的設計是可靠的，則五角大樓將不得正視中國擁有隱身能力的戰略意義，北京之前也多次表明，希望隱型轟炸機能夠對外國敵人起到戰略威懾作用，即使是在首次飛行之前。

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