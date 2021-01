解放軍狂打「轟-20」隱形轟炸機廣告　美媒分析：2025量產

印度國防部在2020年的年終檢討報告中,在過去一年來印中雙方在拉達克實控線的衝突中,解放軍使用了非正統武器(unorthodox weapons)。歐洲媒體《歐亞時報》以《印度終於承認,解放軍在拉達克使用微波武器對付印軍?》(Has India Finally Acknowledged That Chinese PLA Used Microwave Weapons Against Indian Soldiers In Ladakh?)為題,報導印度檢討報告的內容。