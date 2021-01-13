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7年前梭哈買進特斯拉！39歲工程師變身少年董　坐擁3.4億宣布退休

▲特斯拉。（圖／路透）

▲特斯拉2020年股價大漲743%。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

狄伯特（Jason DeBolt）曾任職於Google，現為亞馬遜（amazon.com）的工程師，7年前以每股7.5美元的價格買下特斯拉2500股，他8日在推特發文宣布退休，並附上高達近1200萬美元（約3.42億元台幣）的證券帳戶截圖，獲得3萬多人按讚及3千多次轉發。

根據《MarketWatch》報導，股票市場變化多端，多數投資顧問偏向規劃「多元資產」，不過狄伯特選擇孤注一擲，在7年前把所有身家拿去買特斯拉股份。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲狄伯特近日在推特發文。（圖／翻攝自推特）

狄伯特目前持有1萬4850股特斯拉股票，平均買進價位為每股58美元，他當年僅以每股7.5美元買進共2500股，光是這批原始持股的價值，現在就已經超過200萬美元（約5696.2萬元台幣）。

特斯拉2020年大漲743%，雖然在本周一開盤時大跌7.82%，但在這之前已經創下連漲11個交易日的最久紀錄，光是今年還未滿2週，就漲了14.95%，不僅創辦人馬斯克（Elon Musk）在上周四一躍成為全球首富，華爾街也出現新流行語「Teslanaire」，指因為投資特斯拉身價翻倍的人。

狄伯特今年39歲，沒有妻小也讓他更能承受股市的大起大落。紐約投資顧問公司Ritholtz Wealth Management投資組合經理人卡爾森（Ben Carlson）坦言，狄伯特的經歷讓他非常眼紅，但仍認為孤注一擲的做法不適合自己，也不適合大多數人。

▲▼Tesla,特斯拉。（圖／路透社）

▲不少投資者因特斯拉身價翻倍。（圖／路透社）

狄伯特的特斯拉持股曾在去年某天內下跌130萬美元，但他卻從不害怕會再發生類似的狀況，也說自己一股也不會賣，「在未來的50年中，我們可能很難再看到特斯拉這樣的公司。」

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