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北部爆發2本土感染　女議員質疑有醫院防疫鬆懈

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市議員游淑慧。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

北部一間專門收治新冠肺炎患者的醫院昨（11日）爆出院內感染，中央流行疫情指揮中心今（12日）證實，國內新增2例本土武漢肺炎確定病例，分別為本國籍30多歲男性（案838）及本國籍20多歲女性（案839），2名均為該院醫療人員。對此，台北市議員游淑慧質疑，是否有醫院已放鬆了？

指揮中心表示，案838為北部某醫院醫師，曾照顧武漢肺炎確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，於今日確診。案839為案838同住接觸者，亦為上述醫院之護理師，但未接觸或照顧武漢肺炎確診個案，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，於今日確診。

對此，游淑慧表示，從疫情爆發後，台北市立聯合醫院都嚴格執行入院實名制，陪病探病限人數、要登記。她舉例，每次陪媽媽到仁愛復診，在門口就要插健保卡登入，告知進院目的。

不過，游淑慧說，她最近到另一醫院，發現進進出出醫院都沒有登記和詢問，旁邊有個小櫃台，美其名為「陪病申請填寫」，但也無人把關和要求，像這種情形，一旦院內發生狀況，能查到接觸範圍嗎？

游淑慧呼籲，做好入口把關，才能更好的保護醫護人員，希望醫院的行政系統不要放鬆戒心了。

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