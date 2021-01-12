國內首起醫師染疫「照顧病患3天後發病」與護師女友Ct值低屬感染初期

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內確診2例本土個案，是北部某醫院醫師與其女友護理師。指揮官陳時中表示，該名醫師8日發病，兩三天前才照顧過新冠重症病患且協助插管等作業，包含4日時插管、5日密集為患者做醫療處置。專家小組召集人張上淳指出，2名個案症狀輕微，Ct值低，屬於病毒量高的感染初期。

▲疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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根據指揮中心資料，案838為北部某醫院醫師，曾照顧COVID-19確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，於今日確診。案839為案838同住接觸者，亦為上述醫院之護理師，但未接觸或照顧COVID-19確診個案，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，於今日確診。

▲活動足跡。（圖／指揮中心提供）

張上淳表示，該名醫師1月4日、5日協助照顧加護病房隔離重症病人，2、3天後發病，是目前疫調認為最大感染來源。但張也提到，該醫院插管時有麻醉專科醫師執行，染疫醫師僅在旁邊幫忙協助，且有全套防護裝備下進行，並不擔心是他在執行插管動作當中的問題；不過除插管接觸外，還有多次進出病房，密集為病人做醫療處置。