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喝茫了！花蓮男駕車續攤　警局前「來來去去」下場慘

▲趙姓男子酒駕到花蓮警分局前來來回回，怪異行徑令員警起疑。（圖／花蓮分局提供，下同）

趙姓男子酒駕到花蓮警分局前來來回回，怪異行徑令員警起疑。（圖／花蓮分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名男子8日夜間與朋友相聚飲酒已有十分醉意，竟駕車另尋他處續攤，行至花蓮警分局前已暈頭轉向，竟在警局前來來回回行駛好幾趟，怪異的開車行徑恰巧被出勤取締酒駕執勤務的員警撞見，員警認為不查個清楚很難向自己交代，於是主動上前盤查，不料一靠近駕駛一陣酒氣撲鼻而來，立刻執行酒測果然超標，逕依公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮警分局表示，當天晚間軒轅派出所副所長余傳勇等4員執行20-24巡邏勤務，於23時45分許在分局門口前發現有一輛自小客車來回行駛，有行車不穩情形，遂主動上前攔停盤查，過程中因聞到車內及駕駛有濃郁酒味，遂實施酒測，結果酒測值超過法定標準值，顯不能安全駕駛，故將其帶返所留置並依公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦。

▲趙姓男子酒駕到花蓮警分局前來來回回，怪異行徑令員警起疑。（圖／花蓮分局提供，下同）

酒測值超標遭警方留置並依公共危險罪移送偵辦。

警方調查，該名中年趙姓駕駛喝完一攤後還要與朋友至海產店續攤，不料卻因過量不勝酒力，以至行車左右搖晃，也不知在警局前來來回回了好幾趟。

花蓮警分局提醒，近日天氣寒冷，民眾不免食用燒酒雞、薑母鴨等含酒精湯品來禦寒，當食用含有酒精成分食物時，嚴禁駕駛動力交通工具，建議搭乘計程車或請親友接送，勿存僥倖心態以身試法，危害自身及其他用路人安全。

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