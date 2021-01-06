酒駕男「正面對決」　來車相親傻眼…網笑：調撥車道概念



▲湯姓駕駛酒駕逆向，造成來車閃避不及、兩車直接撞上。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北地區日傍晚發生一起逆向對撞車禍，一名湯姓駕駛酒後上路，在轉彎時竟逆向進入車道，導致來車閃避不及直接迎面撞上，警方到場後除了進行酒測確認湯姓駕駛公共危險犯嫌外，後續也將針對違規進行告發，全案移送新竹地檢偵辦。

有熱心網友貼出車禍照片，照面中兩台車車頭緊黏，一旁還有許多警車，照片引起其他網也紛紛kuso留言「正面對決」、「相親」、「調撥車道的概念嗎」、「前世今生的緣份」、「三寶又調皮了」。

▲▼警方向二造進行酒測，確認銀色自小客車湯姓駕駛人，酒測值達0.53mg/L，已涉嫌刑法第185-3條酒駕公共危險罪。

竹北分局表示，5日18時許，獲報竹北市莊敬北路與十興路一段路口發生一起交通事故，當時正值交通尖峰時刻，員警到場處理發現，是一部銀色自小客車從十興路一段左轉莊敬北路時，不慎逆向撞擊停等紅燈的灰色自小客車，後經警方向二造進行酒測，確認銀色自小客車湯姓駕駛人，酒測值達0.53mg/L，已涉嫌刑法第185-3條酒駕公共危險罪，另逆向行駛部份依違反道路交通管理處罰條例進行告發，本案現場所幸無人傷亡，全案將移送新竹地方檢察署進行偵辦。

警方在此呼籲民眾，行經路口應減速慢行並遵守交通規則，喝酒不開車，以避免發生交通事故，確保自身及用路人安全。

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