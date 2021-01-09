高雄員警疑涉嫌貪污縱放酒駕查扣車！一念之差私收2萬塊下場慘曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局林園分局港埔派出所一名徐姓員警，在1月 1日勤務中發現洪姓民眾酒後駕駛機車，雖然依法進行酒測，但卻私下收了2萬塊，被以貪污罪嫌函送檢方偵辦。

▲男子在派出所內進行酒測，確定超標後，員警私收2萬塊讓男子騎車走 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件就發生在1月1日，徐姓員警查到一名洪姓男子涉嫌酒駕，雖然當時依法開立交通違規舉發單，不過卻禁不住洪姓民眾苦苦哀求表示急需交通工具，請求員警勿扣機車，洪男並主動提出願交付2萬元做為一定前往繳納交通罰鍰的「保證金」，徐姓員警答應後收下，事後，洪男也確實前往繳納罰鍰，並依約前往港埔所向徐員取回該2萬元。

▲男子在派出所內進行酒測，確定超標後，員警私收2萬塊讓男子騎車走 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但此事被所長知道後主動陳報分局，分局立即調查並報請檢察官指揮，將全案依貪污罪嫌函送偵辦。

按道路交通管理處罰條例暨道路交通安全規則規定，汽機車駕駛人駕駛汽機車，經測試酒精濃度達每公升0.15毫克以 上，「車輛應予查扣」，繳完罰單等裁罰程序完成後才能發還，但徐姓員警卻收取違規人2萬元做為必將前往接受裁罰的「保證金」，未將車輛查扣，涉犯貪污治罪條例違背職務受賄罪嫌。