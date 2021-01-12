探親一走16年！大姑勸「想孩子就回來」　人妻冷回：我已改嫁

記者黃翊婷／綜合報導

南投曹姓男子1999年間與印尼籍的劉姓女子結婚，劉女在女兒3歲時表明要返鄉探親，結果一走就是16年，姊姊好不容易透過電話聯繫上，詢問她要不要來台探望小孩，竟然得到一句「我已經再婚」的回答。曹男等到女兒都19歲才終於死心，決定訴請離婚，並在今年初獲得南投地院法官裁准。

▲劉女返鄉後隨即改嫁他人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

曹男在判決書中主張，婚後和妻子說好一起住在南投縣某住所，隨著女兒出生，原以為家庭生活會更加美滿，沒想到妻子在2004年間表示要返回印尼探親，「她回去之後就拒絕再回來台灣與我同住，至今已經有16年沒有回家，對我也是不聞不問，明顯是惡意遺棄」，考量到雙方長期分居，婚姻已生破綻且難以繼續維持，因此決定向法院訴請離婚。

對此，劉女經過合法通知並未出庭，也沒有出示任何書狀聲明。曹男的姊姊證稱，劉女與弟弟在台灣同住期間相處情形不錯，只聽說偶爾會小吵一下，沒有發生過什麼大衝突，大約在孩子3歲的時候，她說要回印尼探親，之後就再也沒有回來了，「小孩現在已經19歲了，她剛回印尼1、2年的時候有打電話給我，問我小孩的狀況，我告訴她想孩子就回來，可是她說她已經再婚了，後來就沒有再打電話來了。」

南投地院法官調查，劉女自2004年3月16日出境之後，至今都沒有再踏入台灣一步，可見夫妻倆確實分居兩地長達16年，早已沒有婚姻之實，而這段婚姻關係之所以會出現破綻，應歸責於女方長期離家未返，最終裁定准許曹男的請求，判兩人離婚，還給丈夫「自由」，全案仍可上訴。