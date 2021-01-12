夫獨扛家計4年「求分擔房貸遭拒」　妻曝婚前約定：他年收百萬

記者黃翊婷／台北報導

王姓男子不滿蕭姓妻子結婚之後不願分擔家務，就連家庭生活開銷、房貸也放給他一個人扛，詢問能否幫忙，卻遭回嗆「房子是你的名字，為何我要負擔」，考量到兩人已經分居超過1年，最終決定向法院訴請離婚，並在日前獲得士林地院法官裁准，全案仍可上訴。

▲王男抱怨妻子不肯幫忙分擔房貸。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關，下同）

王男在判決書中主張，2010年9月間結婚後，妻子不願意分擔家務、家庭生活費用，甚至連房貸、生活瑣碎之事也全都丟給他一個人處理，2014年間因為經濟壓力超過負荷，他曾詢問妻子能否幫忙共同負擔房貸，卻被回嗆「房子是你的名字，為何我要負擔」、「我雖未負擔房貸、家庭生活費用，但存下的每分錢皆是為彼此將來所需的儲蓄」，但每當他真的想要討論儲蓄、財務規劃時，又都遭到無視。

王男無奈表示，2018年9月間為了支持妻子的事業，他向銀行抵押貸款，誰知道妻子不僅在未經同意之下將店面登記於自己名下，也不肯用心經營事業，「我因為長期財務分配不均，飽受經濟壓力折磨，2019年12月間接受婚姻諮商，多次討論離婚，也曾表明有離婚意願，加上我們已經分居超過1年，婚姻關係出現嚴重破綻，這才決定訴請離婚。」

▲法官認為夫妻倆應負同等責任。

對此，蕭女反駁，丈夫的指控都不是事實，「我們在婚前就有溝通，如果房子沒有登記為雙方共有，我就不用負擔房貸。他年收百萬，母親每月也有榮民津貼可領，並沒有陷入入不敷出的窘境。我也對他說過，如果有資金需求，願意解約基金補貼家用，也願意把汽車交給他使用，我對家庭並非毫無貢獻。」

不過，士林地院法官認為，王男、蕭女婚後因為財務分配與家用分擔等議題爭執不斷，雙方分居超過1年，雖然各自都有一套說法，但均承認紛爭由來已久，可見兩人難以共同面對並解決問題，才會一直分居至今，一個堅持離婚、一個態度消極，無論是在主觀還是客觀上，都沒有破鏡重圓的希望，對於婚姻破綻，兩人應負同等之責，最終裁定准許丈夫的請求，判決離婚，全案仍可上訴。