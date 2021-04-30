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全球唯一！HELLO KITTY熱氣球亮相　鹿野高台今夏化身少女樂園

▲▼台東縣長饒慶鈴與台灣三麗鷗公司代表共同進行「HELLO KITTY熱氣球」亮相儀式。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣長饒慶鈴與台灣三麗鷗公司代表共同進行「HELLO KITTY熱氣球」亮相儀式。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「HELLO歡迎今夏來台東！」全球唯一、台東限定的「HELLO KITTY熱氣球」即將在「2021台灣國際熱氣球嘉年華」與大家見面了，台東縣政府與台灣三麗鷗公司合作，特別於28日舉辦「HELLO來台東！HELLO KITTY熱氣球造型亮相記者會」，除了公開亮相又萌又有台東Style的「HELLO KITTY熱氣球」造型。

縣長饒慶鈴也在記者會中宣布「2021台灣國際熱氣球嘉年華」活動，舉辦日期加碼至8/16結束，時間也從原本37天延長為45天，同時公布7場熱氣球光雕音樂會場次資訊，並預告熱氣球繫留體驗套票將於5/5開放線上預約。

28日由台東縣長饒慶鈴率團親自北上在台北-典空間召開「HELLO來台東！HELLO KITTY 熱氣球造型亮相記者會」，並安排人屏互動表演，透過舞者與幾何光影動畫的演出，巧妙揭露熱氣球嘉年華活動資訊。接著饒慶鈴與台灣三麗鷗公司代表共同進行「HELLO KITTY熱氣球」亮相儀式，預告今年暑假「2021台灣國際熱氣球嘉年華」，讓HELLO KITTY帶你玩遍台東。在身穿布農族藍色傳統服飾的「HELLO KITTY熱氣球」造型亮相後，記者會現場少女心爆棚，來賓紛紛大呼「卡哇伊」，當場圈粉所有記者朋友。

▲▼台東縣長饒慶鈴與台灣三麗鷗公司代表共同進行「HELLO KITTY熱氣球」亮相儀式。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣擁有七大原住民族群，是全台之最，由於熱氣球主要活動場域縱谷地區多為阿美族及布農族，因此交通部觀光局推出「喔熊」穿著阿美族傳統服飾的造型熱氣球，而縣府則邀請「HELLO KITTY」穿著布農族傳統服飾來參加夏季最受矚目的「台灣國際熱氣球嘉年華」。超高人氣的HELLO KITTY擁有全球無數鐵粉，此次「HELLO KITTY 熱氣球」不僅是全球唯一更是台東限定，KITTY迷朝聖的唯一地點就在台東，可以預見今年暑假超萌的「HELLO KITTY熱氣球」將激發旅客少女心，讓鹿野高台化身少女遊樂園！

▲▼台東縣長饒慶鈴與台灣三麗鷗公司代表共同進行「HELLO KITTY熱氣球」亮相儀式。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者會中饒慶鈴宣布，「2021台灣國際熱氣球嘉年華」加碼延長至8/16，活動時間從37天延長至45天！她表示，今年的熱氣球嘉年華活動日期原為7/3至8/8，日期公布後，台東在地商家業者紛紛熱切要求加碼延長。此外，積極邀請外國造型球參與盛會，各國飛行員也反應熱烈。為滿足台東地方業者的期待、讓各國造型球都有機會來台參與熱氣球嘉年華盛會，更讓喜愛熱氣球的朋友有更充裕的時間安排假期來台東追球，縣府決定加碼延長活動時間，並且歡迎民眾回訪二刷「台灣國際熱氣球嘉年華」▲▼台東縣長饒慶鈴與台灣三麗鷗公司代表共同進行「HELLO KITTY熱氣球」亮相儀式。（圖／台東縣政府提供，下同）



每年詢問度超高的熱氣球嘉年華光雕音樂會，今年除了回歸大家熟悉的鹿野高台、成功三仙台、池上大坡池、太麻里曙光園區和知本溫泉區以外，也將首次移師「杉原灣海水浴場」。總共7場的熱氣球光雕音樂會將帶領遊客體驗不一樣的視覺及聽覺享受。

熱氣球嘉年華的繫留體驗售票方式分為現場購票及線上預購，今年線上「繫留預約體驗套票」將分三階段開放預購，分別為5/5中午12點開賣「漫步台東套票」售價3,000元起、5/19中午12點開賣「輕旅滿足套票」售價1,750元起、6/2中午12點開賣「歡樂升空套票」售價550元起。有別於往年依日期分梯次銷售，逐次開放釋出預購名額的方式，今年所有的繫留體驗線上預約名額，將於5/5全數釋出。繫留預購票可能在第一階段就售罄，將不會保留至第二或第三階段。若繫留預購票在第一階段售罄，想購買第二或第三階段套票的民眾，須等待其他旅客退訂釋出名額後才可購買；三組套票日期開賣後，若有旅客退訂釋出預約票名額，旅客也可依自己的行程需求任意選購。

▲▼台東縣長饒慶鈴與台灣三麗鷗公司代表共同進行「HELLO KITTY熱氣球」亮相儀式。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴宣布「熱氣球嘉年華」活動加碼延長為45天，並預告熱氣球繫留體驗套票將於5/5開放線上預約。

HELLO來台東！想要在清澈藍天和無邊綠地中與「HELLO KITTY熱氣球」來一場夢幻約會嗎？千萬別錯過全球矚目的「2021台灣國際熱氣球嘉年華」，KITTY控快準備好你的少女心！Fallow「HELLO KITTY熱氣球」的腳步，一起來台東體驗讓你意猶未盡的慢經濟魅力！

※ 熱氣球光雕音樂會場次
一、7/03（六）19：00 鹿野鄉 鹿野高台（開幕光雕）
二、7/09（五）19：00 池上鄉 大坡池
三、7/16（五）04：00 成功鎮 三仙台（曙光光雕）
四、7/23（五） 19：00 卑南鄉 知本溫泉區
五、7/30（五） 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區（曙光光雕）
六、8/06（五）04：00 卑南鄉 杉原灣(曙光光雕)
七、8/16（一）19：00 鹿野鄉 鹿野高台（閉幕光雕）

※ 活動詳情及最新消息請見官方網站、FB粉絲專頁及IG
官方網站：http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/
FACEBOOK：https://www.facebook.com/balloontaiwan/
Instagram：taiwanballoonfestival

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