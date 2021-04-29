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社會 社會焦點 保障人權

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘！她驚喊：非禮　運將拳頭也硬了

▲▼ 公車掀裙淫翁彭俊傑。（圖／記者劉昌松攝）

▲彭俊傑在公車上強行掀開女乘客裙子，用手指性侵得逞遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

男子彭俊傑上個月深夜搭公車時，用外套掩護，伸手撫摸鄰座女子的大腿，本來瞇眼休息的女子驚醒後，彭男不但不罷手，反而更大膽地將女子裙子掀開，直接將手伸向下體，被害人受辱10多分鐘，忍不住大喊「非禮啊！」司機馬上將車就近開往派出所報案，台北地檢署29日依妨害性自主罪嫌起訴彭男。

50多歲的彭俊傑有多項性騷擾前科，其中部分因獲得被害人原諒撤告，但他完全沒有反省之意，3月21日深夜，從台北市西門町搭上開往新店的624線公車，當時車上人少，彭男刻意走向獨自坐在窗邊的被害人身邊坐下，。

起初彭男正襟危坐，用外套掩護，偷偷撫摸被害人大腿，原本閉目養神的被害人嚇醒後，礙於離開座位的走道被彭男擋住，加上內心相當害怕，所以只能在原處不斷搖頭、扭動身體，試圖擺脫騷擾。不料彭男見狀變本加厲，轉身面向被害人，直接把被害人的長裙掀開，用手侵入被害人下體，整個過程約10多分鐘。

最後被害人忍無可忍，當場大喊「非禮啊！」公車司機發現有狀況，馬上把車開往路上行經的安康派出所報案，而彭男也被警方以現行犯身分逮捕並遭檢察官聲押獲准。

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