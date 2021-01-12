妻小改搭印尼「死亡班機」　起飛前傳合照：我們要回家了！夫崩潰

▲溫達尼亞（Raith Windania）與孩子生前最後身影。（圖／翻攝自推特「@VOCfm」）

記者張靖榕／綜合外電報導

印尼廉航三佛齊航空（Sriwijaya Air）波音737編號SJ-182班機，9日在爪哇外海失事至今第3天，軍方及搜救員打撈到更多殘骸甚至人體屍塊，11日也已確定定位2個黑盒子訊號。隨時間過去，早就趕到機場的家屬親人們心急如焚，只求能等到好消息到來。

綜合外電報導，溫達尼亞（Ratih Windania）9日當天在飛機起飛前，和兒子女兒開心自拍，並把照片上傳到社群網路，寫下「跟家人說再見，我們現在要回家了」，後面還附了2個「飛吻」的貼圖。飛機起飛後僅4分鐘便墜毀。

Merinding

Ramai di sosial media unggahan yg diduga salah satu penumpang Sriwijaya Air sebelum keberangkatan kemudian hilang kontak.

Setelah ditelusuri, tenyata nama penumpang Ratih Windania menjadi salah satu penumpang di pesawat Sriwijaya Air #SJ182 yg jatuh di Pulau Laki pic.twitter.com/6mhIm8qqNq — Dodi Muchtar (@f4hri_muhammad) January 9, 2021

溫達尼亞的兄弟里昂多（Irfansyah Riyanto）得知飛機失聯後立刻趕往機場，他在社群網路上分享了溫達尼亞及2個外甥最後的照片，希望大家幫忙祈禱。

里昂多自責表示，當時溫達尼亞一家三人剛結束3周的長假，正要啟程返回坤甸（Pontianak），「我是載他們到機場的那個人，幫他們卸下行李和check-in的那個人…我覺得我還是不能相信，事情發生得太快了。」他說原本三人要搭乘更早的越南航空（NAM Air）的班機，但不清楚為什麼要延後改搭三佛齊航空。

▼ 印尼空難搜救行動持續進行，已打撈到部份飛機殘骸和人體屍塊。（圖／路透）

死亡班機起飛前，以為和家人朋友短暫道別的人不只溫達尼亞。在中學任職教師的努桑提（Panca Widiya Nursanti）也在同一架班機上，她在當天下午2時05分時傳訊息給老公依德魯斯（Rafiq Yusuf Al Idrus），說天氣狀況不太好。

依德魯斯回憶當下他馬上回了「一直禱告，拜託」，「我還開玩笑說，等她回到坤甸我們就一起去吃沙嗲串。」

當前印尼軍方派遣了至少11艘船隻進行打撈工作，他們相信墜毀的SJ-182班機在海面以下23公尺的地方。國家交通安全委員會（NTSC）負責人查由諾（Suryanto Cahyono）表示，專家已成功定位黑盒子位置，並且將專業的偵測儀交給海軍，由軍方執行打撈任務。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）再度向失事班機家屬致意，「我們正盡全力尋找和救援這些罹難者，我們都祈禱他們能夠全數被找到。」該架班機上共載62人，其中6人為機組員，其餘則為乘客。