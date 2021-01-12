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妻小改搭印尼「死亡班機」　起飛前傳合照：我們要回家了！夫崩潰

▲▼溫達尼亞（Raith Windania）一家三人改搭死亡航班　起飛前留言「我們回家了」。（圖／翻攝自推特「@VOCfm」）

▲溫達尼亞（Raith Windania）與孩子生前最後身影。（圖／翻攝自推特「@VOCfm」）

記者張靖榕／綜合外電報導

印尼廉航三佛齊航空（Sriwijaya Air）波音737編號SJ-182班機，9日在爪哇外海失事至今第3天，軍方及搜救員打撈到更多殘骸甚至人體屍塊，11日也已確定定位2個黑盒子訊號。隨時間過去，早就趕到機場的家屬親人們心急如焚，只求能等到好消息到來。

綜合外電報導，溫達尼亞（Ratih Windania）9日當天在飛機起飛前，和兒子女兒開心自拍，並把照片上傳到社群網路，寫下「跟家人說再見，我們現在要回家了」，後面還附了2個「飛吻」的貼圖。飛機起飛後僅4分鐘便墜毀。

溫達尼亞的兄弟里昂多（Irfansyah Riyanto）得知飛機失聯後立刻趕往機場，他在社群網路上分享了溫達尼亞及2個外甥最後的照片，希望大家幫忙祈禱。

里昂多自責表示，當時溫達尼亞一家三人剛結束3周的長假，正要啟程返回坤甸（Pontianak），「我是載他們到機場的那個人，幫他們卸下行李和check-in的那個人…我覺得我還是不能相信，事情發生得太快了。」他說原本三人要搭乘更早的越南航空（NAM Air）的班機，但不清楚為什麼要延後改搭三佛齊航空。

▼ 印尼空難搜救行動持續進行，已打撈到部份飛機殘骸和人體屍塊。（圖／路透）

▲▼ 印尼空難搜救行動11日持續進行。（圖／路透）

▲▼ 印尼空難搜救行動11日持續進行。（圖／路透）

▲▼印尼波音737墜毀，救援隊伍發現疑似機上緊急逃生梯的殘骸。（圖／路透）

死亡班機起飛前，以為和家人朋友短暫道別的人不只溫達尼亞。在中學任職教師的努桑提（Panca Widiya Nursanti）也在同一架班機上，她在當天下午2時05分時傳訊息給老公依德魯斯（Rafiq Yusuf Al Idrus），說天氣狀況不太好。

依德魯斯回憶當下他馬上回了「一直禱告，拜託」，「我還開玩笑說，等她回到坤甸我們就一起去吃沙嗲串。」

當前印尼軍方派遣了至少11艘船隻進行打撈工作，他們相信墜毀的SJ-182班機在海面以下23公尺的地方。國家交通安全委員會（NTSC）負責人查由諾（Suryanto Cahyono）表示，專家已成功定位黑盒子位置，並且將專業的偵測儀交給海軍，由軍方執行打撈任務。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）再度向失事班機家屬致意，「我們正盡全力尋找和救援這些罹難者，我們都祈禱他們能夠全數被找到。」該架班機上共載62人，其中6人為機組員，其餘則為乘客。

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