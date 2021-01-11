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送6輛百萬賓士！新光三越春節「最強檔期」7%回饋　扣一點抽名車

▲▼新光三越 。（圖／百貨提供）

▲新光三越新年最大促銷檔期「金牛卡利HIGH」將在1月14日開跑 。（圖／百貨提供）

記者鮑璿安／台北報導

為迎接農曆春節，新光三越將在1月14日開跑「金牛卡利HIGH」促銷活動，為期39天，最高享有7%回饋，更豪邁送出6輛價值超過178萬的賓士最新GLA車款，每日抽出一輛，且門檻比往年更低，只要扣會員點數1點就有機會參與，業者預估業績相較去年成長10%。

新光三越「金牛卡利HIGH」將於1月14日至2月21日開跑，為期39天，相較於往年有縮短，但優惠力度不輸給週年慶，此次單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿20萬元以上回饋6％電子贈品禮券。業者期望吸引更多年輕客群，搭配行動支付skm pay擴大回饋規模，綁定11大指定銀行信用卡消費任一單筆達3,000元再加碼1%、最高7%回饋。

▲▼新光三越 。（圖／百貨提供）

▲扣會員點數1點就能參與百萬名車抽獎，連續6天，每日送出一台超過178萬的賓士最新GLA 。（圖／百貨提供）

為了回饋240萬廣大會員，新光三越祭出扣會員點數1點就能參與百萬名車抽獎，連續6天，每日送出一台超過178萬的賓士最新GLA，只要扣1點就能獲得1次抽獎機會，門檻更低，人人都能夠參與。若是對名車無感，另也有很實在的「點數專區」以扣會員點數或加價購方式進行兌換，包括資生堂國際櫃百優精純乳霜、Juliart甘草次酸角質淨化液德等都能夠免費兌換。

▲▼新光三越 。（圖／百貨提供）

▲▼新光三越 。（圖／百貨提供）

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新光三越表示，疫情期間民眾的消費習慣有明顯變化，像是精品、家電、運動三大業種表現亮眼，也會是今年的經營策略重點。即便去年受到疫情影響，但全年業績仍是有小幅度成長，此次「金牛卡利HIGH」更是農曆新年的最大促銷檔期，預估業績會達到96億元，10%成長。

同一時間，SOGO台北店忠孝與復興兩館，於今1／11至1／28舉辦WINTER SALE全面5折起，敦化館早春回饋1／11至1／15，全館單日滿10,000元送500元電子抵用券；再攜手6大銀行祭出「冬季銀行獻禮」，消費滿6,000元起，即送SOGO電子商品券100元。

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關鍵字：

新光三越百貨促銷檔期金牛卡利HIGH賓士

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