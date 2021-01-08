全聯取消「報電話」⋯PX Pay會員1週激增80萬！家庭積點法看這

▲全聯1/1起更新會員權益，取消報電話積點，行動支付PX Pay一週激增80萬人加入會員。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心自今年起變更會員權益，取消「報電話」累積福利點制度，讓不少消費者一時無法適應，尤其許多家庭過去共用同張卡，擔心之後無法共同積點；不過全聯行銷部協理劉鴻徵說，現在推廣一人一機下載PX Pay會員，點數皆可移轉，因此一家人還是可以共同集點，他也透露近來PX Pay會員數激增，平均一週有70至80萬人加入，目前APP下載數量達到800多萬，會員數則超有700多萬。

全聯自去年9月宣布2021年變更會員權益，為了加速結帳速度及保護個資安全，元旦起報電話不再贈送福利點，並推廣消費者以手機、一人一機下載行動支付工具「PX Pay」APP，等於直接加入會員，也免辦卡費，原始實體福利卡點數皆可轉移。

而PX Pay也祭出比實體卡更多優惠，共有10項福利，包括不定時專屬活動、點數倍送等，去年10月起更開發生活繳費服務，目前可繳28家信用卡費、4家電信費、9家銀行貸款、全民健保、停車、台北市水費等公營事業繳費項目。

▲▼全聯福利中心2021起更新會員權益。（圖／取自全聯官網）

針對不少消費者從前與家人共用一卡、報電話積點的方式，全聯行銷鬼才劉鴻徵說，現在雖然推廣一人一機下載PX Pay會員，但點數都能移轉，只要打開APP「點數移轉」功能，輸入對象手機號碼及轉出點數，就能轉移，因此一家人還是可以共同集點，成員們可以說好把點數都給媽媽或家裡的某人，也能把點數贈送給其他親友。他自己也綁定信用卡繳納生活帳單，實際體驗累積福利點，親自測試回饋是否「有感」，就是希望未來推出更多好康給消費者。

▲全聯PX Pay點數可移轉給親友，輸入對象手機號碼及轉出點數即可。（圖／翻攝自PX Pay）

如今會員新制度實施一週，仍有不少消費者習慣在結帳時報電話，經門市人員說明並提供PX Pay下載方式，近來會員數一週新增70至80萬人，劉鴻徵也說，目前PX Pay APP下載數量達到800多萬，而實際會員數則超有700多萬，未來也還會針對會員推出專屬回饋。

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