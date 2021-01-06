年前轉職　台南就業中心提供近900個工作機會

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，辦理2021「牛轉乾坤~年前轉職」系列徵才活動」，預計邀約24家廠商878個工作職缺，請把握快速面試機會。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，因應年後轉職需求及協助找工作的朋友們，辦理2021「牛轉乾坤~年前轉職」系列徵才活動」，規劃1月7、11、14、20、21、22日等6場次徵才，預計邀約24家廠商合計878個工作職缺，找工作的朋友，別再錯失良機，把握快速面試機會。

該中心將於1月7日星期四上午9時30分至11時30分，辦理首場「期美科技」徵才活動，地時在該公司廠區（台南市西港區462之7號），提供224個工作機會。11日星期一下午2時至3時30分，「群創光電」在台南就業中心（台南市東區衛民街19號）徵才，提供150個工作機會。

14日上午9時30分至12時，和順工業區服務中心(台南市安南區永安路11巷11號)徵才，邀請東陽實業、隆美布料、金上吉塑膠等10家廠商聯合徵才，提供200個工作機會。20日星期三下午1時至5時，「香格里拉台南遠東國際大飯店」在飯店3樓宴會廳（台南市東區大學路西段89號3樓）徵才，提供20個工作機會。21日下午2時至4時於仁德區公所3樓大禮堂(台南市仁德區中正路三段5號)徵才，邀請臺南紡織、伊頓飛瑞慕品等10家廠商聯合徵才，預計提供200個工作機會。22日星期五下午2時至4時30分，「全一電子」在安平工業區服務中心3樓訓練教室（台南市南區中華西路一段67號）徵才，提供各類工程師、技術員、作業人員等79個工作機會。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，因應農曆年後轉職潮，該中心特提前邀約轄區廠商釋放職缺，職缺種類眾多，以符合不同的需求，希望求職朋友們踴躍前往面試。另因應新冠狀病毒肺炎疫情，台南就業中心也提醒參加徵才活動的民眾，請戴口罩進場面試，為維護自身及他人安全，入場前將量測體溫並實施實名制管理，請參與民眾配合。

活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://reurl.cc/VXGbn5）。



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