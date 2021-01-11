男網友喊「老婆」誆買股　輕熟女匯15萬還想加碼...母奔警局求救

▲李母前往派出所報案。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大溪區一名30歲李姓女子上個月初透過交友軟體結識一名梁姓的男網友，並稱投資未上市股票能短期獲利數倍，李女禁不起網友「老公」甜言密語拐騙，陸續匯款新臺幣15萬投資，並於11日欲再匯錢17萬，李母苦勸不聽乃向警方求助，並經員警查證說明匯款的銀行帳號為警示帳號，李女才恍然大悟驚覺遭詐騙，並感謝警方細心勸說及查證，避免繼續遭詐騙。

▲員警聽取李母訴說女兒遭詐騙經過。（圖／大溪警分局提供）

警方指出，李母10日下午慌張的跑到大溪分局三層派出所向警方表示女兒遭到詐騙，家人屢勸不聽不知如何是好請警方幫忙，警方立即驅車趕往李女家中，並向李女說明緣由，女子對於警方到來深感不解，向警方表示這是投資行為，並出示歹徒傳送投資獲利表指出投資獲利情形，當下該李女不願相信這是詐騙。

▲詐騙歹徒以老婆的稱呼來博取李女的信任和好感。（圖／大溪警分局提供）

警方表示，原來李姓女子上個月初透過交友軟體APP結識一名自梁姓的男網友，並稱有個投資未上市股票機會能短期獲利數倍，李女禁不起梁男甜言蜜語並以老公老婆互稱，陸續匯款新臺幣15萬投資，之後梁男稱已獲利美金18萬7500元要繳交所得稅17萬，期間李女母親及親友對於李女行為百般勸告可能是詐騙，惟李女不予理會，仍不斷轉帳匯款，李母於昨日在好友陪同下求助員警，警方隨即前往李女家中，經警方費心勸說下，女子才驚覺遭詐騙。

警方也同時呼籲民眾，網路交友詐騙是老梗，於網路結交網友要謹慎，不要因歹徒一時的甜言蜜語而誤中圈套，遇有要求匯款或提領金錢可能是詐騙，有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢。

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