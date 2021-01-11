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單親小兄妹打工「第一份薪水」想幫母慶生　老闆整包蝦免費送

記者黃翊婷／綜合報導

南投縣草屯鎮一對來自單親家庭的小兄妹，日前領到第一份打工薪水，9日傍晚騎著腳踏車想買些蝦子幫媽媽慶生，無奈抵達店家時蝦子已經全數賣完。李姓老闆見小兄妹一臉失望，於是打電話請蝦車司機順路來一趟南投，並將整包新鮮到貨的蝦子免費送給他們，「小兄妹要離開前還一直說謝謝。」

南投老闆免費送單親小兄妹蝦子。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲李姓老闆得知小兄妹的家庭狀況，特地打電話請蝦車司機再送些蝦子過來。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

李姓老闆10日在臉書「爆廢公社公開版」PO文分享一個暖心小故事，內容提到，9日傍晚一名小哥哥騎著腳踏車載妹妹來到店門口，很有禮貌地詢問「叔叔不好意思，請問這裡還有蝦子可以買嗎？」可惜當天生意不錯，早早就賣完了，「小兄妹一臉失望對我說，『沒關係，今天媽媽生日，我們打工領了第一份薪水，想買點蝦子給媽媽吃』，他們告訴我，家裡是單親家庭，媽媽平常都在外面工作到很晚才回家。」

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李姓老闆得知小兄妹的家庭狀況，不忍心讓他們空手而歸，於是打電話與蝦車司機溝通，剛好對方回程時會路過南投，便答應幫忙送些蝦子過來，等待過程中他還與小兄妹聊了一下，聊著、聊著司機就到了，「我趕快讓小兄妹把蝦子帶回去，他們問我這樣要多少錢，我說不用了，『司機叔叔說你們很乖，天氣很冷，快點回家，不要讓媽媽擔心』，他們要離開前還一直說謝謝，我也叮嚀他們天氣很冷，騎車回家要小心。」

腳踏車,單車（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小兄妹領到打工第一份薪水，馬上騎著腳踏車去買蝦，想幫媽媽慶生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

這篇暖心故事一公開，僅僅半天就獲得2.7萬網友按讚分享，大家紛紛留言感謝老闆的善心，「寒冬中的溫暖」、「謝謝你的善心！台灣真是一個充滿愛的地方」、「感謝你，社會就是需要這樣溫暖的力量」、「真的很謝謝你的暖心，我自己也是單親爸爸，我懂那種心情」。

面對網友們的讚美，李姓老闆謙虛表示，之所以分享出來是希望能夠拋磚引玉，期盼大家在有能力的時候可以幫助別人，盡一點心力，「長大之後當別人需要幫助，我們也要成為別人的太陽」，也請大家別再敲碗要求公布店名，「我們只是希望簡單就好。」

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