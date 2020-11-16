泰國蝦「爽吃到飽」！他堅決不吃...驚曝暗黑真相　友一聽崩潰

▲烤泰國蝦（圖／資料照。）



記者曾羿翔／綜合報導



吃到飽餐廳菜色多樣，時常可以看見各類海鮮。有一名女網友就透露，近日和一位愛吃海鮮的朋友去吃「燒烤吃到飽」，店外有一整缸的泰國蝦給客人撈來烤，但這位朋友從頭到尾都沒去撈蝦，問了原因後卻得到了超暗黑真相，讓已經吃了2大盤的她崩潰提問。

女網友在批踢踢八卦板表示，問了這位「海洋生物系」的朋友，他說泰國蝦是他唯一不吃的，因為泰國蝦是蝦子界裡的吳郭魚，非常髒，而且泰國蝦很便宜，不然夜市不會這麼常見，加上又是吃到飽餐廳，供給的蝦子不會有多好。

據了解，該女網友還說，這位海洋生物系畢業的朋友還透露親戚就是吃泰國蝦結果嚴重過敏，但她已經把2大盤泰國蝦吃下肚，嚇得不知所措只好來批踢踢發問。有網友就聲援，「泰國蝦不是最便宜的，白蝦更便宜」、「海洋生物系？這種問題請問養殖系好嗎？」、「有位親戚...樣本數也才1...」、「超愛吃！管他健不健康」、「覺得好好吃耶」、「除了明蝦真的大隻又甜，還是最愛吃烤泰國蝦」。

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另一派網友則回應，「那種蝦子不是跟蟑螂一樣到處吃？」、「事實上我覺得泰國蝦並不好吃，本身沒有蝦味，和鴕鳥肉很像，只知道在吃蝦，卻沒蝦的那種海味，很多蝦都比泰國蝦好吃很多」、「想也知道髒」。