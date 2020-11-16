冰箱翻出「超黑烏魚子」！他一看過期9年傻眼　內行人驚喊：是極品

▲網友在阿嬤家翻出黑黑的烏魚子。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文／CTWANT

烏魚子是台灣人過年時餐桌上的必備佳餚，然而其做工繁複，每年產量有限，價錢自然也不便宜，因此不少家庭都會省著吃，甚至一放冰箱就是好幾年。近日一名網友在阿嬤家冰箱翻出1片烏魚子，發現外觀已呈黑綠色，且已過期9年，讓他當場傻眼。不過，有內行人透露，黑色烏魚子俗稱「血子」，比一般更值錢。

「在冰箱冷藏的九年烏魚子，請問還能吃嗎？」原PO在臉書社團「爆廢公社」分享照片，只見裝在真空包內的烏魚子有別於市面上常見的產品，外觀並非一般的金色或琥珀色，而是從上到下都呈黑綠色；更驚人的是，網友仔細看了一下保存期限，赫見該片烏魚子已過期長達9年，雖然都有冷凍保存，食安問題仍令人擔憂。

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畫面掀起熱議，大批網友忍不住驚呼「你不說是烏魚子，我還以為是中秋木炭呢」、「感覺它發霉了」、「別騙我，這是鞋墊」。不過有識貨的老饕透露，黑色的烏魚子並非發霉或變質，而是俗稱的「血子」或「黑子」，是最頂級的烏魚子，指「血子稀少珍貴，雖然血腥味較重，但印象中營養價值是黃金色烏魚子的好幾倍。」「這是血子吧？有一種鐵質極高的最頂級烏魚子是黑色而不是金色的，叫血子，如果是的話，這個會很貴。」

據了解，烏魚子是將已受孕的烏魚卵巢鹽漬後，再脫水、去腥、曝曬而成的水產加工食品，製作程序看似簡單，但鹽的用量、日曬及陰乾時間等細節，都必須仰賴長年經驗才能控制；而野生烏魚的卵顏色，若是呈現比一般黃色或橘色的烏魚子還要黑，甚至是漆黑色，就是俗稱「血子」或「黑子」，數量相當稀少。

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