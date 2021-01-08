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終於等到全聯5折！「年度百大商品大賞」14天限定　省荷包手刀衝

▲▼全聯「年度百大商品大賞」生活誌指定商品全聯價5折起、任2件加贈1枚印花。（圖／全聯提供）

▲全聯「年度百大商品大賞」生活誌指定商品5折起、任2件加贈1枚印花。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

小資族、家庭主夫主婦們準備手刀衝！全聯福利中心根據去年熱賣商品資訊公布年度「8大消費趨勢」，並趁勢推出「年度百大商品大賞」即日起到1/21祭出5折起優惠，包括清潔用品、休閒食品、生鮮蔬果、麵包甜點、調理熟食等20個類別，超過200支暢銷品都有折扣，其中還有去年大賣的玫瑰香氛喀什米爾抽取式衛生紙，購買指定商品任2件再加贈1枚印花。

全聯根據資誠《2020全球消費者洞察報告》顯示，消費者因為疫情改變了購買的習慣與想法，相較於以往注重價錢的「CP值」，現在更專注符合心中質感與期待「VP值」，因疫情無常加上無法出國，擁有「不如對自己更好點」的念頭，願意購買質感佳、品味好的商品。

例如相較平價的洗衣精，消費者更喜歡有口碑、功能性高的進口洗衣精，2020年相關業績就成長了3成。而衛生紙的銷售，也發現多層、有香氣、甚至在材質上更為講究的新品受到消費者喜愛，像是五月花厚棒衛生紙、舒潔喀什米爾抽取式衛生紙，講究柔滑的厚實感、細柔的膚觸，還添加大馬士革玫瑰香氛，使用時更為療癒，其自推出自今已賣破50萬包。

而受到疫情影響，民眾減少上美容院、美髮店也成了意外的消費趨勢，全聯掌握到消費者喜愛在家DIY打理外表的心態，如染髮霜2020年就成長了2成，其中美吾髮植染護髮染髮霜就賣了8萬盒；更有不少男性消費者也越來越重視，像是高價位的落健頭皮洗髮乳於去年就賣出7萬瓶。

另外「綠色永續發展」也成為世界趨勢，如全聯主打的「伯朗咖啡－巴西咖啡豆」100%雨林聯盟認證，飽滿滑順的咖啡豆香，送禮或自用都合適，還能為廠區農民盡一份心力，幫助優良豆農得以永續經營。

加上後疫情時代清洗、清潔與消毒變成習慣，光是清潔用品類產品，2020年就成長2成，其中「水晶肥皂液體補充包-輕柔型」無添加成分，省時、省水、低泡沫，提倡衣物就要用天然成分來清洗；還有「加倍潔洗小蘇打粉」可稀釋後來清潔各種藏汙納垢角落，受到家庭主婦愛戴；ARIEL超濃縮抗菌洗衣精補充包、綠的潔手乳-抗菌配方、依必朗抗沐浴乳都是去年度熱銷商品。

疫情也顛覆人們過往只有體虛或病人才能吃補現象，精補品銷售有明顯提升，如全家老少都喜愛的「老協珍熬雞精系列」也是熱銷商品之一；「在家煮」的商機也隨之上升，不僅生鮮類的食材造成熱賣，冷凍冷藏食品、鍋物湯底調理包，與自行烹煮有關商品都受到矚目，冷凍商品類業績成長2成以上，業績破60億元。

同時業者也加倍重視食品安全、溯源管理及提供安心食材，像是自2013年推廣產銷履歷商品至今，不只依序引進葉菜類、根莖類、水果等蔬果外，同時連豬肉、調理熟食甚至甜點皆有，品項倍增超過12倍，2020年產銷履歷蔬果採購噸數也超過1萬5千噸，銷售金額破15億。

而在近日備受討論的「萊豬」話題，全聯也提出防範，強調2021年生鮮肉品100%國產豬肉，不只有產銷履歷驗證商品，更力挺在地豬農推出特色品牌豬，像是好欣豬、珍香豬、益之豬，期望帶給消費者透明化的溯源生產過程。

除了「年度百大商品大賞」在1/21前祭出5折起優惠，全聯自即日起至2/4期間也推出「年度百大預購商品大賞」，精選去年引發消費者換購風潮的3大品牌、7樣商品，包含TOFFY推出的馬卡龍色系復古經典小家電「Aroma自動研磨咖啡機」，以及BRUNO明星商品「多功能電烤盤」、「羅恩RON西式刀具三件組」等，會員最少只要使用300福利點即可加價購，就能用最低市價1.7折起帶回夢幻逸品。

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