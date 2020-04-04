星宇航空張國煒沒得飛…改做善事可以吧！送4800罐綜合果汁到桃園醫院

▲「星宇航空」張國煒化身吸塵男孩，又送4800罐綜合果汁到桃園醫院。（圖／翻攝自星宇航空、衛福部桃園醫院）

記者郭世賢／綜合報導

全球疫情擴大，航空業首當其衝，星宇航空如今完全無航班可飛的情況下，但董事長張國煒雖然感覺沒事幹，1日還化身「吸塵男孩」，馬上轉身化為暖男，帶著自家公司200箱共計4800瓶鋁箔包「胡蘿蔔綜合蔬果汁」，送到衛福部桃園醫院讓醫護人員增強抵抗力，盡企業的社會責任，以「新鮮」的力量對抗冠狀病毒。

這次送到衛福部桃園醫院的主角「胡蘿蔔綜合蔬果汁」是星宇航空機上飲品，星宇航空也是以關懷台灣農民出發，用台灣在地東勢的胡羅蔔鮮榨，這些胡蘿蔔可是非常有來頭，全部歐盟認證完全無農藥，讓第一線的醫療人員喝天然喝健康，增強免疫力。

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▲「星宇航空」張國煒送愛心給衛福部桃園醫院4800瓶鋁箔包「胡蘿蔔綜合蔬果汁」給醫護人員增強免疫力。（圖／衛福部桃園醫院）

衛福部桃園醫院醫護人員，收到星宇航空公司｢天上來的禮物｣非常感動，除了發感謝狀謝謝K董張國煒，也馬上在臉書貼文感謝，民眾紛紛留言，｢星宇航空，愛心滿滿醫護人員辛苦了！才剛成立不久，就懂得付出，發揮愛心，社會觀感很好，我喜歡就種有愛心的企業，謝謝星宇航空～｣、｢謝謝所有付出的你們，好感動在這樣的世界｣、｢謝謝醫護人員辛苦了、謝謝星宇航空張董事長｣、｢星宇真的很大器耶！｣

星宇航空此舉，已經有民眾預約指定要搭星宇飛機，｢謝謝辛苦的醫護人員，也謝謝星宇航空，以後疫情過一定找機會搭星宇飛機；VDS活力東勢也回應，感謝所有防疫第一線醫療人員，因為有您們的努力！我們很放心！VDS全體員工與您們共度非常時期，共同作戰VDS胡蘿蔔綜合蔬果汁，就是要幫您們提升免疫力不怕病毒，全台灣大家一起共渡時艱。

「美麗最大的祕密」

▲ 星宇航空機上飲品「胡蘿蔔綜合蔬果汁」（圖／翻攝自星宇航空）

▲衛福部桃園醫院發感謝狀謝謝「星宇航空」。（圖／衛福部桃園醫院）