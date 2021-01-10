肩痛妹求診！中醫師逼脫光「雙奶推拿20mins」　竟鎖門謝絕打擾

▲22歲女子求診中醫，卻遭醫師藉機按摩乳房，女子母親趕來關切竟被拒於診療室門外。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

馬來西亞柔佛州古來縣一名女子因肩膀痠痛到中醫診所就診，而男性中醫師卻在進入診療室後，要求女子脫去衣物並兩度「推拿」胸部，治療過程中毫無第三者在場，讓女子覺得被性騷擾，遂在家人陪同之下，報警處理。

綜合馬來西亞《光明日報》、《中國報》報導，22歲的徐姓女子9日在士乃區州議員鄭凱聰的陪同下召開記者會，公開指控8日下午3時30分遭到古來縣一名30多歲的男中醫師性騷擾，而該名中醫師9日已到古來警區接受調查。

徐姓女子表示，就診時只有一名男醫師在場，卻被帶進診療室，「他關上房門後，叫我脫掉上衣與胸罩，說要幫我推拿和按摩。」醫師給她一條小毛巾遮著胸部，開始按壓背部與肩膀，隨後詢問是否會胸悶，女子回答「會。」於是中醫師就以「胸悶不能只推背後」為由，必須幫她推拿胸部。

徐姓女子稱，當時覺得很不自在，就傳訊息通知母親前來，下午3時40分左右，母親敲門要求進入診療室，「但醫師說現在是疫情期間必須遵守防疫，所以把門鎖上不讓家屬進來，這期間還按摩我的胸部2次，事後幫我扣回內衣。」全部療程大約20多分鐘。

女子回家後越想越不對勁，認為自己被非禮侵犯。女子男友致電質問中醫師，為何診療室不能讓家屬入內，卻得到「在治療過程中不能讓家屬打擾，就像不可能在手術進行到一半時讓家屬進來」的回應，於是決定陪女友到警局報案。

中醫師向鄭凱聰表示，沒有要求女子脫掉胸罩，只有讓她拉起上衣以便在背部患處做標記，「當時她沒有拒絕進入診療室，我認為她是強詞奪理地污衊我」針對為何不讓家屬進入診療室，醫師稱，由於空間擁擠，且療程接近尾聲，所以沒讓對方進來打擾。

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