21秒暴墜3300公尺！印尼波音737墜毀62人全失聯　失事可能3原因曝

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記者張靖榕／綜合外電報導

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）波音737-500型班機編號SJ182，周六（9日）下午2時許在起飛4分鐘後失聯。印尼政府當晚7時許證實載有62人的班機墜毀，目前已尋獲部分殘骸；當局指出調查正在進行，目前有3個調查方向，包括機械故障或暴風雨，同時不排除恐怖攻擊的可能。

▲印尼波音737墜毀，救援隊伍發現疑似機上緊急逃生梯的殘骸。（圖／路透）

英國《獨立報》（The Independent）報導，SJ182班機原定起飛時間因天氣惡劣延誤一小時，當時暴風雲正在機場上空，而班機起飛時天空正下著雨，雲層高度也相當低。

班機於9日下午2時36分自雅加達的蘇加諾哈達國際機場起飛，原定目的地為西加里曼丹省首府坤甸（Pontianak），兩地相距452英哩（約727公里），預計航程95分鐘。

這架機齡26年的雙發噴氣式波音737在離地朝北飛行4分鐘後，達到最高高度1萬900英呎（約3322公尺），但才抵達爪哇島北側海域不久，隨即卻因不明原因在短短21秒內瞬間下降了3246公尺，到距離海面僅250英呎（約76公尺）的高度，等同一分鐘內下降2萬5000英呎（約7620公尺，約每小時340公里）。

▲▼當局徹夜搜救，尋獲部分飛機殘骸。（上圖路透／下圖翻攝自AIRLIVE推特）

案發後當地漁民告訴CNN，他們首先聽到一聲爆炸巨響，起初以為是炸彈或是大打雷，緊接著卻看見一道高約2公尺的大浪往船滾滾襲來。據報導，漁民聽見巨響的時間與飛機失聯時間點相符。

印尼海軍立即派遣5艘船隻以及潛水搜救員趕赴離島12英哩（19公里）的海域，班機最後出線的地點，並在今早6點返航。潛水員尋獲部分飛機殘骸碎塊，包括緊急逃生梯。

三佛齊航空執行長裘韋那（Jefferson Irwin Jauwena）表示，「我們希望你們的祈禱能讓搜救過程變得順利。」

當局目前仍在搭撈黑盒子當中，調查方向會廣泛考慮可能的失事原因，包括機械故障、恐怖攻擊以及遭遇惡劣風向的風暴中心。當局也會檢視飛行員的經歷、疫情期間的飛行紀錄。目前已知機上共有62人，其中56人為乘客，6人為機組員。