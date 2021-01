快訊／印尼客機起飛4分鐘失聯！機上人員下落不明　飛行路徑曝光

記者詹雅婷/編譯

印尼三佛齊航空(Sriwijaya Air)編號SJ182班機9日驚傳失聯,原因不明,相關單位正在確認消息,當局已證實班機上有62人,包括56名乘客及6名機組員。據了解,班機在起飛4分鐘後失聯,且已知失聯之前,高度突然下降。

▲印尼編號SJ182班機9日驚傳失聯。(圖/翻攝自推特)

根據飛機追蹤網站Flightradar24消息,該架班機為波音737飛機,編號SJ182,9日下午2時36分自雅加達的蘇加諾哈達國際機場起飛,原定前往西加里曼丹省首府坤甸(Pontianak),但就在起飛4分鐘後,也就是2時40分就失聯,目前飛行狀態標註「未知」(Unknown),且沒有降落時間,在飛向爪哇島北側海域後消失。

據TEMPO.CO報導,該架班機乘客為46名成人、7名兒童及3名嬰兒,原定當日下午1時25分起飛,但最終起飛時間延誤,到了2時許才起飛,原定3時50分抵達目的地。但就在起飛4分鐘後,班機高度突然下降,在不到60秒的時間內下降1萬英尺,隨即失聯,自雷達上消失。

據悉,該架飛機已飛行26年。

Flight data for the first few minutes of missing flight #SJ182 does not look good. It departed Jakarta, and quickly lost altitude.

Prayers and best wishes for #SJ182 #SriwijayaAir pic.twitter.com/HTELd5wgYb