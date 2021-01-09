快訊／印尼客機起飛4分鐘失聯！機上人員下落不明　飛行路徑曝光

記者詹雅婷／編譯

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）編號SJ182班機9日驚傳失聯，原因不明，相關單位正在確認消息，當局已證實班機上有62人，包括56名乘客及6名機組員。據了解，班機在起飛4分鐘後失聯，且已知失聯之前，高度突然下降。

▲印尼編號SJ182班機9日驚傳失聯。（圖／翻攝自推特）

根據飛機追蹤網站Flightradar24消息，該架班機為波音737飛機，編號SJ182，9日下午2時36分自雅加達的蘇加諾哈達國際機場起飛，原定前往西加里曼丹省首府坤甸（Pontianak），但就在起飛4分鐘後，也就是2時40分就失聯，目前飛行狀態標註「未知」（Unknown），且沒有降落時間，在飛向爪哇島北側海域後消失。

據TEMPO.CO報導，該架班機乘客為46名成人、7名兒童及3名嬰兒，原定當日下午1時25分起飛，但最終起飛時間延誤，到了2時許才起飛，原定3時50分抵達目的地。但就在起飛4分鐘後，班機高度突然下降，在不到60秒的時間內下降1萬英尺，隨即失聯，自雷達上消失。

據悉，該架飛機已飛行26年。

Flight data for the first few minutes of missing flight #SJ182 does not look good. It departed Jakarta, and quickly lost altitude.

Prayers and best wishes for #SJ182 #SriwijayaAir pic.twitter.com/HTELd5wgYb — Horυѕ Rιѕιɴɢ (@Mewaz_) January 9, 2021