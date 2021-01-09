祭司夥同2信徒輪流性侵！事後囂張「拖女屍」回被害人家門口

▲被害人平時經常到該寺廟參拜，怎知會遭祭司盯上。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者王佩翊／編譯

印度北方邦一名50歲女子日前被發現陳屍在自家門口，下體有明顯撕裂傷，然而經警方調查後才發現，該名女子竟然是被一名印度教的祭司與2名男信徒集體性侵致死。據悉，死者與家人經常前往該名祭司所在的寺廟，因此兇手很清楚她家住哪裡，才會在深夜四下無人之際，將性侵後的屍體遺棄到死者家門口。

根據《堪薩斯電視台》報導，這名50歲的女子日前獨自前往平常常去的寺廟，怎知隨後竟不見人影，不久之後卻被家人發現陳屍在家門口。驗屍報告顯示，女子死於內出血引發的休克，此外肋骨出現骨折，私處則有嚴重的撕裂傷。

警方6日以集體性侵與謀殺罪名指控了這名印度教祭司與他的2名男信徒，隨後在7日於村莊附近的一間小木屋找到這名祭司並將其逮捕歸案。嫌犯被逮後聲稱，自己與另外2名信徒在事發當天偶然發現被害人跌落井底，因此連忙將她救起，並趁著「她還活著的時候」將她送回家，不過荒謬言論並未被警方採信。

據悉，由於死者平時經常與家人一起去這間寺廟，祭司也認識她，甚至知道她家住哪裡。祭司更是自以為將屍體送回去就「神不知鬼不覺」。事發當天，嫌犯眼看死者獨自前來，便與他的信徒們在寺廟內集體性侵被害人。

令人震驚的是，當地國家婦女委員會中的一名成員在拜訪受害者家屬後，竟對記者表示，「我認為，如果這名女子晚上和她的家人待在一起，或是沒有出門，就不會發生這種事。」不過相關言論隨即遭到譴責。

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