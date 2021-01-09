非洲部落超兇狠傳統儀式　互毆爆頭濺血...贏家才可娶妻！

實習記者周依儒／綜合報導

非州衣索比亞的蘇里（Suri）部落有一項名為「Donga」的傳統，部落內的年輕男性都必須要光著身體、拿著棍子互相鬥毆，最後贏家才可以娶回新娘。不過由於手法殘忍，在決鬥的過程中經常出現頭破血流甚至死亡的情況，當地政府在1994年明文禁止舉辦，不過仍有許多蘇里人持續保持這項傳統。

▲除了證明男子氣概，也是訓練當地男性面對邊境動盪衝突時的戰鬥能力。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



據《每日郵報》報導，西班牙攝影師薩維爾（Xavier Gil Tabios）日前前往衣索比亞的蘇里部落觀看「Donga」儀式，他表示由於蘇里人非常排外，因為遊客總是會在未經允許的情況下擅自拍攝傳統儀式，讓他們十分困擾，因此他花1周的時間和當地人培養感情，最後才順利拍攝。

報導指出，「Donga」儀式是為了讓年輕男性證明自己的男子氣概，因此通常會裸體上陣，並手持長棍等武器互相決鬥，打到最後的贏家便可以順利娶妻回家。除了證明自己以外，該部落和旁邊部落經常發生衝突，因此這項傳統也是為了訓練年輕男子因應未來的動盪威脅。

▲蘇里部落的年輕男子普遍都會參加donga儀式。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



薩維爾表示，「Donga」儀式非常殘酷，受傷都只算是小事，爆頭、頭破血流甚至死亡都有可能發生，且由於賽制是兩兩決鬥，贏的晉級、輸的淘汰，因此最終獲勝的冠軍通常也是遍體麟傷。而衣索比亞政府也在1994年明文禁止舉辦類似決鬥儀式，不過蘇里人仍持續進行。

薩維爾也透露，雖然自己成功拍攝了「Donga」儀式，但由於隔壁部落持槍闖入蘇里部落，因此他也不得不離開，「雖然這是一個非常複雜的區域，但我仍然力勸大家一定要來看看這樣特別的經驗。」