寒流8℃凍夜！汐止男洗澡一半變冰水：2桶瓦斯都沒了　救急方法曝

▲許多人在冬天很常叫瓦斯。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

寒流來襲，全台變成「凍番薯」，許多人洗熱水澡，因氣溫超低，也是洗到很痛苦；但如果洗到一半發現沒有熱水，才是最悲劇的。新北市汐止一名網友就分享遇到這種慘況，直呼真的冷死了，還回想起當兵「一起冒煙」的情景。

當事人8日深夜在「爆怨公社」臉書社團說，「這種天氣最無奈的是洗澡洗到一半，兩桶瓦斯都沒有了⋯⋯天啊～～」根據氣象局資料，汐止當晚低溫僅8度。

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對此，有網友留言，「下次一桶沒了就該叫了，還用到兩桶沒」；原PO解釋，一桶瓦斯是用來煮飯，另一桶是洗澡用，結果有一桶的壓力器壞掉了，才會有這個悲劇。

▼原PO分享洗澡的悲劇。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

其他人紛紛說，「更慘的是瓦斯行休息了」、「這時候就會發現天然氣的好」、「改儲水式電熱水器是最好的選擇」、「我剛剛也發生這樣的悲劇」、「還有熱水器的電池沒電也很悲劇。」

「上次是我老婆，這一次換我，現世報。」原PO後來回覆網友的問題指出，當下用飲水機的熱水沖掉泡泡，勉強洗乾淨，謝謝大家的關心，真的冷死了。有人說，「還好我習慣水放滿再洗」；原PO回，「我們家只有蓮蓬頭。」有人則從瓦斯桶上的電話，發現原PO住在汐止。

一名網友表示，「當兵時這種天氣洗冷水，頭會冒煙喔。」原PO也回覆，「30年前我在軍訓中心洗澡的時候有冒過煙，超壯觀，50幾個人一起冒煙。」