冷空氣沒完沒了！寒流周一又來探5度可望下雪　周末再一波

▲這波寒流發威加上水氣足夠，太平山下雪成銀白世界。（圖／記者游芳男翻攝）

記者陳俊宏／台北報導

冷空氣沒完沒了，寒流又接力報到！天氣風險公司分析師林琮訓表示，周一、周二另一波寒流，空曠地區有5、6度極端低溫發生的機會，而中北部中高海拔的山區例如太平山、合歡山，將再有降雪或冰霰的機會；預估周三之後冷空氣減弱，各地氣溫將明顯回暖；周末又有冷空氣南下降溫，但強度上還有待觀察。

林琮訓指出，從9日晚間開始，寒流的冷空氣逐漸減弱，北部逐漸回溫至10度以上；而在水氣偏少的條件下，西半部雲量少，輻射冷卻的作用明顯，空曠地區多有5、6度的低溫，在苗栗地區甚至出現3.4度的低溫，但是這樣的極端低溫不會持續太長時間，預期在白天太陽出來後氣溫會迅速回升。

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林琮訓說，今白天西半部為晴到多雲，東半部迎風面雲量還是比較多，有局部短暫小雨的機會，氣溫雖然有回升但感受上依然偏冷；周一、周二北方冷空氣再南下，帶來另一波寒流，水氣也再增多，全台的雲量都會變多，降雨的位置主要以北部、東部較明顯，中南部山區也有短暫陣雨。

▼今晨全台凍番薯。（圖／氣象局）

林琮訓表示，而中北部中高海拔的山區例如太平山、合歡山，將再有降雪或冰霰的機會，想追雪的朋友們可以好好把握；上山除了賞雪之外，還是要注意保暖，建議圍上圍巾及戴上手套，做好防寒措施。

林琮訓指出，而這波冷空氣的強度稍弱一些，周一各地低溫7-10度；周二水氣明顯減少，大氣轉為乾冷型態，除了東半部雲量偏多之外，其餘各地大致都會轉為多雲到晴的好天氣，北部白天受寒流影響持續偏冷，而到了晚間至清晨時段再加上輻射冷卻的影響，空曠地區有5、6度極端低溫發生的機會；中南部則轉為日夜溫差大的型態，白天高溫可以回升至17-18度，夜間低溫則迅速掉至10度上下，請大家務必注意溫差變化，小心受寒感冒。

林琮訓說，預估周三之後冷空氣減弱，高壓出海後環境轉為偏東風，各地氣溫將明顯回暖，會變得比較舒適一些，但要注意早晚還是比較冷；而目前看來要再有冷空氣南下造成降溫的時間點，將會落在周末，但強度上還有待觀察。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，今清晨前天氣仍非常寒冷，中部以北低溫只有6到9度，其他地方約10到12度，高雄以北近山區平地及空曠地區更低，請持續做好保暖工作，農漁養殖業及山坡地慎防寒害；白天起寒流減弱，氣溫較9日再回升些，高溫在北台灣可以來到14、15度，花東約16、17度，中南部則在18到20度。

氣象局指出，降雨方面，迎風面的水氣會逐漸增多，基隆北海岸、宜蘭及大台北出現局部短暫雨的機會增大，而晚上之後北部地區降雨機率也將提高；至於其他地區大多為多雲的天氣，僅花東偶有零星降雨。

氣象局提醒，周一另一寒流南下，氣溫再度下降，白天北台灣溫度一路下滑，越晚越冷，其他地方白天氣溫雖有回升空間，不過晚上之後也將轉冷，預計中部以北入夜後氣溫就有機會跌破10度；水氣偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▲▼寒流周一又報到，太平山可望再下雪。圖為這波寒流的降雪。（圖／記者游芳男翻攝）

氣象局說，周二寒流影響，清晨前水氣仍多，白天後逐漸減少，各地陽光漸露臉，轉為乾冷的天氣型態；周三清晨配合輻射冷卻效應，各地天氣非常寒冷，此期間台南以北及宜蘭低溫將下探6到9度，其他地方約10到12度。

氣象局預報，周三白天開始寒流減弱，氣溫逐日回升，西半部日夜溫差大；周三至周六各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；下周日至下周二東北風增強及冷空氣南下，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。