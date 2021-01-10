快訊／清晨3.4℃新低！今變天入夜雨區擴大　寒流又來探6度

▲今晨全台依舊「凍番薯」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

入冬新低溫，20縣市續發「低溫特報」！中央氣象局觀測，今天（10日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣西湖和公館，只有3.4度，創下今年入冬新低溫。氣象局提醒，今迎風面的水氣會逐漸增多，晚間後北部地區降雨機率將提高，周一另一波寒流南下，周三清晨配合輻射冷卻效應，台南以北及宜蘭低溫將下探6到9度。氣象專家吳德榮說，周三至下周日大陸高壓影響，日夜溫差達15度之多。

►今晨至上午低溫特報區域：

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【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

▼20縣市低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局表示，今清晨前天氣仍非常寒冷，中部以北低溫只有6到9度，其他地方約10到12度，高雄以北近山區平地及空曠地區更低，請持續做好保暖工作，農漁養殖業及山坡地慎防寒害；白天起寒流減弱，氣溫較9日再回升些，高溫在北台灣可以來到14、15度，花東約16、17度，中南部則在18到20度。

氣象局指出，降雨方面，迎風面的水氣會逐漸增多，基隆北海岸、宜蘭及大台北出現局部短暫雨的機會增大，而晚上之後北部地區降雨機率也將提高；至於其他地區大多為多雲的天氣，僅花東偶有零星降雨。

氣象局提醒，周一另一寒流南下，氣溫再度下降，白天北台灣溫度一路下滑，越晚越冷，其他地方白天氣溫雖有回升空間，不過晚上之後也將轉冷，預計中部以北入夜後氣溫就有機會跌破10度；水氣偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周二寒流影響，清晨前水氣仍多，白天後逐漸減少，各地陽光漸露臉，轉為乾冷的天氣型態；周三清晨配合輻射冷卻效應，各地天氣非常寒冷，此期間台南以北及宜蘭低溫將下探6到9度，其他地方約10到12度。

氣象局預報，周三白天開始寒流減弱，氣溫逐日回升，西半部日夜溫差大；周三至周六各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；下周日至下周二東北風增強及冷空氣南下，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨台灣東側海上的雲街逐漸模糊，轉變為層狀低雲，反映寒流已略減弱，背風面則晴朗無雲；今晨迎風面氣溫略升，背風面因「強輻射冷卻」作用，氣溫降得更低，截至5時各地區平地最低氣溫如下：北部約6度（桃園大園區6.1度），中部約6度（台中外埔區5.8度），南部約6度（台南新化區5.6度），東部約8度（宜蘭三星鄉7.8度）。

▼今晚後北部地區降雨機率將提高。（圖／資料照／林敬旻攝）





吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天寒流漸減弱，氣溫漸回升，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。



吳德榮指出，周一白天起至周二冷空氣再南下，增強原已減弱的寒流，北台灣轉濕冷，其他各地氣溫逐漸下降，周二晨北台灣平地最低氣溫又降回8度，都會區約在10度左右；2000米高的大氣周一傍晚起降至零度以下，太平山水氣足，降雪機率高，合歡山水氣略嫌不足，但降雪機率還是存在；周二白天起濕冷轉乾冷，白天氣溫略升，早晚很冷，仍要注意保暖。



吳德榮說，周三至下周日大陸高壓影響，晴朗無雲，因長、短波輻射的作用，白天陽光加熱，夜間地表散熱，形成日夜溫差極大的天氣；周三清晨最低氣溫仍在6、7度左右，白天高溫升至22、23度，日夜溫差達15度之多；周四至下周日氣溫逐日回升，白天為皆有「和煦冬陽」（高溫將達25度以上）的「小陽春」，夜間仍涼冷，每日的日夜溫差常達15度之多，要特別注意衣著的調整。