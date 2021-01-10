　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／清晨3.4℃新低！今變天入夜雨區擴大　寒流又來探6度

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨全台依舊「凍番薯」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

入冬新低溫，20縣市續發「低溫特報」！中央氣象局觀測，今天（10日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣西湖和公館，只有3.4度，創下今年入冬新低溫。氣象局提醒，今迎風面的水氣會逐漸增多，晚間後北部地區降雨機率將提高，周一另一波寒流南下，周三清晨配合輻射冷卻效應，台南以北及宜蘭低溫將下探6到9度。氣象專家吳德榮說，周三至下周日大陸高壓影響，日夜溫差達15度之多。

►今晨至上午低溫特報區域：

[廣告]請繼續往下閱讀...

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

▼20縣市低溫特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，今清晨前天氣仍非常寒冷，中部以北低溫只有6到9度，其他地方約10到12度，高雄以北近山區平地及空曠地區更低，請持續做好保暖工作，農漁養殖業及山坡地慎防寒害；白天起寒流減弱，氣溫較9日再回升些，高溫在北台灣可以來到14、15度，花東約16、17度，中南部則在18到20度。

氣象局指出，降雨方面，迎風面的水氣會逐漸增多，基隆北海岸、宜蘭及大台北出現局部短暫雨的機會增大，而晚上之後北部地區降雨機率也將提高；至於其他地區大多為多雲的天氣，僅花東偶有零星降雨。

氣象局提醒，周一另一寒流南下，氣溫再度下降，白天北台灣溫度一路下滑，越晚越冷，其他地方白天氣溫雖有回升空間，不過晚上之後也將轉冷，預計中部以北入夜後氣溫就有機會跌破10度；水氣偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周二寒流影響，清晨前水氣仍多，白天後逐漸減少，各地陽光漸露臉，轉為乾冷的天氣型態；周三清晨配合輻射冷卻效應，各地天氣非常寒冷，此期間台南以北及宜蘭低溫將下探6到9度，其他地方約10到12度。

氣象局預報，周三白天開始寒流減弱，氣溫逐日回升，西半部日夜溫差大；周三至周六各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；下周日至下周二東北風增強及冷空氣南下，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨台灣東側海上的雲街逐漸模糊，轉變為層狀低雲，反映寒流已略減弱，背風面則晴朗無雲；今晨迎風面氣溫略升，背風面因「強輻射冷卻」作用，氣溫降得更低，截至5時各地區平地最低氣溫如下：北部約6度（桃園大園區6.1度），中部約6度（台中外埔區5.8度），南部約6度（台南新化區5.6度），東部約8度（宜蘭三星鄉7.8度）。

▼今晚後北部地區降雨機率將提高。（圖／資料照／林敬旻攝）

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天寒流漸減弱，氣溫漸回升，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，周一白天起至周二冷空氣再南下，增強原已減弱的寒流，北台灣轉濕冷，其他各地氣溫逐漸下降，周二晨北台灣平地最低氣溫又降回8度，都會區約在10度左右；2000米高的大氣周一傍晚起降至零度以下，太平山水氣足，降雪機率高，合歡山水氣略嫌不足，但降雪機率還是存在；周二白天起濕冷轉乾冷，白天氣溫略升，早晚很冷，仍要注意保暖。

吳德榮說，周三至下周日大陸高壓影響，晴朗無雲，因長、短波輻射的作用，白天陽光加熱，夜間地表散熱，形成日夜溫差極大的天氣；周三清晨最低氣溫仍在6、7度左右，白天高溫升至22、23度，日夜溫差達15度之多；周四至下周日氣溫逐日回升，白天為皆有「和煦冬陽」（高溫將達25度以上）的「小陽春」，夜間仍涼冷，每日的日夜溫差常達15度之多，要特別注意衣著的調整。

ET快訊
快訊／清晨3.4℃新低！今變天入夜雨區擴大　寒流又來探6度
快訊／美國務卿重大宣布：移除所有美國與台灣官方接觸的限制

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／清晨3.4℃新低！今變天入夜雨區擴大　寒流又來探6度

全班26人分5組「他永遠落單」　專家建議轉換想法解「分組焦慮症」

花蓮警寒冬追狂奔追嫌「猝死」！　 醫：有2症狀速就醫

綠燈滑手機被叭！外送員怒挑釁「蛇行又急剎」　網：毛長齊就兇了

「濕冷凍骨」爆炸冷！　莫彩曦驚：台灣10度竟比美國零下冷好多

真理大學師生3點聲明打臉校長　揭張良澤「名譽館長」背後真相

玉山氣象站沒暖氣「冰櫃裡工作」！林佳龍霸氣加碼：送一箱暖暖包

純情男追女「生日大餐」吃炸雞　禁忌4句話逼瘋妹子：難怪萬年單身

小情侶偷挪電暖器「烤自己這桌」　餐廳護客遭2星負評：我一臉尷尬

台灣東北5.7地震　「相當於0.2顆原子彈」！氣象局：3天內恐有餘震

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

小煜正式當爸！老婆「熬24hrs」生了　自豪兒子「挺鼻」：怕以後太帥

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

台灣東北9日19：35　發生規模5.7地震最大震度4級

印尼波音737失聯...機上載有50人 印尼政府證實了！

富王鴨肉「拖7天才出面道歉」　律師曝不是為救聲譽：他沒管道

快訊／清晨3.4℃新低！今變天入夜雨區擴大　寒流又來探6度

全班26人分5組「他永遠落單」　專家建議轉換想法解「分組焦慮症」

花蓮警寒冬追狂奔追嫌「猝死」！　 醫：有2症狀速就醫

綠燈滑手機被叭！外送員怒挑釁「蛇行又急剎」　網：毛長齊就兇了

「濕冷凍骨」爆炸冷！　莫彩曦驚：台灣10度竟比美國零下冷好多

真理大學師生3點聲明打臉校長　揭張良澤「名譽館長」背後真相

玉山氣象站沒暖氣「冰櫃裡工作」！林佳龍霸氣加碼：送一箱暖暖包

純情男追女「生日大餐」吃炸雞　禁忌4句話逼瘋妹子：難怪萬年單身

小情侶偷挪電暖器「烤自己這桌」　餐廳護客遭2星負評：我一臉尷尬

台灣東北5.7地震　「相當於0.2顆原子彈」！氣象局：3天內恐有餘震

快訊／台中甲烷濃度2%！　消防員急封鎖：已達爆炸下限

甲狀腺囊腫手術後仍可能會復發　哪一種治療方式適合你？

塞爾提克球星確診！　坦圖染疫將隔離10到14天

「救命！假警察」到麥當勞找計程車遭拒　醉漢大鬧店家遭5警壓制

警追賊100公尺猝死　花蓮縣警局遺憾：協助家屬因公死亡撫卹

暖暖包突爆炸「嚴重燙傷1歲娃」　心急媽求醫得知：長大變長短腳

快訊／清晨3.4℃新低！今變天入夜雨區擴大　寒流又來探6度

全班26人分5組「他永遠落單」　專家建議轉換想法解「分組焦慮症」

英破300萬人確診大關！日增5萬9937人染疫　義大利近8萬死僅次英國

跟著畫太妍、李聖經的減齡腮紅妝　掌握3重點，視覺立刻小5歲

幼柴爬樓梯「尾巴頂地」突定格 飼主近看笑瘋：原來沒電惹XD

生活熱門新聞

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

小情侶偷挪電暖器　餐廳護客遭2星負評

阿公怕孫女冷到！急幫請假罵「怎麼當媽」

寒流才剛開始！氣象局：再凍5天

莫彩曦：台灣10度以下比美國還冷　

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

男追女生日大餐吃炸雞　禁忌4句話逼瘋妹子

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

5.7震=0.2顆原子彈　3天內恐有餘震

玉山氣象站沒暖氣　林佳龍要送暖暖包

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

真理大學師生3點聲明　揭「名譽館長」真相

更多熱門

相關新聞

小情侶偷挪電暖器　餐廳護客遭2星負評

小情侶偷挪電暖器　餐廳護客遭2星負評

一對年輕情侶8日到桃園某咖哩餐廳用餐，因為天氣很冷，不僅私自將店內提供的電暖器拉到自己旁邊，只照著自己這桌，還將熱度轉到最大。店員見狀，過了一陣子默默將電暖器挪回原位，怎料情侶倆事後竟在Google評論留下2星負評，謊稱自己只有伸手取暖、沒挪動電暖器，甚至留言「不會想再來！」

41歲男上班倒地亡！桃3天9人猝逝

41歲男上班倒地亡！桃3天9人猝逝

玉山氣象站-14度　鄭明典：等於在冰櫃工作

玉山氣象站-14度　鄭明典：等於在冰櫃工作

宜蘭晚間5.7地震！網嚇壞：以為被撞到

宜蘭晚間5.7地震！網嚇壞：以為被撞到

即／19：35地牛翻身！宜蘭規模5.7地震

即／19：35地牛翻身！宜蘭規模5.7地震

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮寒流

讀者迴響

熱門新聞

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

五月天唱一半台上「突集體道歉」阿信崩潰

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

外木山驚見扁尾異形！女子散步嚇壞

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

邱淑貞女兒Cos《灌籃高手》晴子　網讚爆

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回

41歲男上班倒地亡！桃3天9人猝逝

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

小情侶偷挪電暖器　餐廳護客遭2星負評

女星走紅毯肩帶斷了　嚇壞急遮胸險走光

五月天嘉賓超驚喜　阿信認：年輕的比較認識

團員花16萬騙改車「付錢時全甩鍋」！草爺回應了

《逃跑吧好兄弟》驚傳停播！

更多

最夯影音

更多
阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤
事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面