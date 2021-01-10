國際打壓又一樁！WHO施壓　2醫事團體被迫改名「中華台北」

▲2醫事團體被迫改名「中華台北」。（圖／翻攝ISRRT官網）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎台灣防疫傲視全球，國際地位卻再度被打壓。中華民國醫事放射學會、放射師公會全國聯合會，日前收到國際醫事放射師聯盟（ISRRT）來函，要求將國名改為從台灣（Taiwan）改為「中華台北（Chinese Taipei）」，且官網已完成更新，學會多次去信抗議，並透過外交部反應，均未獲得回應。

放射師公會全聯會理事長杜俊元今（10）日受訪時表示，台灣加入ISRRT超過50年，學術貢獻卓越，原本都是以台灣（Taiwan）名義參加，但今年3月ISRRT收到世界衛生組織（WHO）施壓，表示台灣並非國家，只能用地區名稱，要求台灣在「中國台灣」與「中華台北」二選一。

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▲WHO施壓，2醫事團體被迫改名「中華台北」。（圖／翻攝中華民國醫事放射師公會全國聯合會臉書）

當時學會雖抗議，但因ISRRT未有進一步動作，改名之事也就暫時擱置，直到12月中學會再參加學術研討會後，才又收到改名通知，而ISRRT也善意建議比較奧運使用名稱，改為中華台北，之後就直接更改官網名稱。學會12月底、1月初均有去信抗議，均未獲回應，日前也請求外交部協助。

杜俊元提到，放射師學會在國際地位被打壓，可能只是一個開端，WHO今年一直施壓其他醫事團體要改名。儘管國際情勢不樂觀，但台灣放射師未來仍會持續在學術上努力，讓世界知道「台灣放射師還是很專業」。

中華民國醫事放射師公會全國聯合會日前也在臉書上PO文表示，學會持續與中華民國政府單位努力要求撤回更名，同時也懇求全聯會全體會員恪守本質，在職務上發光發熱，讓全世界都知道「Taiwan can Help!」。