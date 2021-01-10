以為小感冒只吃成藥！她3天後「戴氧氣罩」急救　血壓飆升心臟險停

▲血壓飆升險喪命。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

這幾天寒流低溫影響，不少人出現咳嗽、流鼻水等感冒症狀，但可別輕忽這些警訊，很有可能是大病預兆！一名女子日前喉嚨痛、呼吸不順暢，本來以為只是小感冒自己買成藥來吃，結果3天後情況急轉直下，大醫院判斷她可能是「病毒性心肌炎」，心跳異常還出現雜音，若持續輕忽，很高機率會因為高血壓而心臟停止。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，她7日開始喉嚨痛，當天下班自己去藥局買感冒藥來吃；8日喉嚨痛惡化，呼吸也開始有點喘；9日變得需要特別用力呼吸，每一口氣都很吃力，於是到診所看診，「醫生看喉嚨+聽診心臟肺部，立刻要我少講話，並且開轉診單要我立刻去急診」，當時她還不覺得狀況多嚴重，只想著看完醫生趕快回公司上班。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大人也會得腸病毒。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



到大醫院後她接受抽血、心電圖、肺部X光等檢查，服藥並打針過後血壓仍飆到192/122，醫生立即替她戴上氧氣罩，同時她被診斷出喉嚨與懸雍垂嚴重潰瘍，符合「腸病毒」症狀。心臟內科醫生也用超音波觀察她心臟狀況，發現心臟跳得很不理想，加上血壓仍降不下來，「醫生決定住院，還說抽血指數高要進加護病房！慶幸抽血2次的心臟酵素指數都在標準值範圍內」，在急診待了6小時才轉住院病房。

直到住院醫生告訴原PO「情況真的非常危險」，她才意識到自己鬼門關前走一回，如果沒及時就醫，放任血壓繼續升高，心臟很可能因此停止，「更可能造成肺水腫、心臟衰竭、腦溢血...等狀況」，如今她仍躺在病床上，呼吸困難喘得很難受，但還是想用自身經驗提醒大家千萬別輕忽生病症狀，不舒服應及時就醫治療，「不要自己當醫生！」

貼文曝光網友紛紛湧入留言區打氣，「有呼吸問題真的要趕快去大醫院」、「腸病毒大人、小孩都會中，只是很多大人都覺得是小孩才會有，重症腸病毒會死人的」、「上個月我也是因為感冒引發支氣管肺炎去住院，真的感冒不能輕忽」、「真的不要輕忽感冒，我有同事的親人就這樣，以為普通腸胃炎，結果走了。」