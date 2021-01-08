16歲屁孩開車爽載短裙女友！夜遊撞警「遭開12槍」狂闖6紅燈逃亡

記者吳奕靖、柯沛辰／高雄報導

高雄16歲趙姓少年6日深夜11點多開車載小女友兜風，途中遭巡邏員警攔查，竟拒檢逃逸，還企圖衝撞警方。員警逼不得已，對著輪胎狂開12槍制止，怎料少年棄車後，仍帶著小女友翻牆逃逸，直到隔天才被逮捕。如今驚險畫面曝光，也讓人捏了一把冷汗。

當時員警在一心二路、三多三路口執行勤務，遠遠見到一輛黑色轎車改裝排氣管，聲響特別大，因此上前攔查，並示意車輛靠邊、出示證件，不料黑色轎車加速逃逸，還一路闖越6個紅燈。警方一路跟隨，很快轎車便在苓雅區中華四路與青年路口遇到紅燈車潮，不得不停下。

▲趙姓少年開車逃逸，加速衝撞員警。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

影片中可見，員警騎車到駕駛座旁，喝令駕駛「停車！」但少年先是緩緩倒車，隨後加速衝向外側車道，企圖衝撞警方，好在員警及時閃避，未釀成傷亡。不過，未免情勢擴大，警方立刻拔槍，對轎車左前輪、左後輪連開12槍，無奈黑色轎車仍逃逸。

趙姓少年將警方甩在後頭，開了將近2公里，才鑽進海邊路一處巷弄內棄車，並帶著小女友翻牆躲進公寓樓梯間。不久後，少年見警方沒有追來，看小女友穿短裙很冷，先跑回車上幫拿外套，才叫一輛計程車回到女友住處躲藏，但隔天警方仍循線上門逮人。

▲員警對駕駛座車窗喝令「停車！」

據悉，趙姓少年輟學後，用3萬多元向友人買了一輛二手車，本想耍帥載著15歲楊姓小女友兜風，沒想到途中遇到警方攔檢，擔心無照駕駛曝光，因此衝撞員警逃逸。

由於涉妨害公務、公共危險罪嫌，全案移送少年及家事法庭，而趙姓少年也被開了9張罰單，罰款一共3萬5800元，車牌也遭註銷，後續將擴大追查是否涉及其他刑案。

▼黑色轎車牌照遭註銷。