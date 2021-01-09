林佳龍：春節前提供1萬間防疫旅館　各縣市不要有本位主義

▲台北市防疫旅館。（圖／台北市觀傳局提供）



記者林銘翰／台北報導

春節返國潮湧現，各縣市防疫旅館陸續傳出爆滿，交通部長林佳龍日前要求，交通部及觀光局主動邀集地方政府及公協會掌握供需，研議跨縣市調節機制，並縮短擴增房間的整備期，逐日列管，力求達成增加1萬房的目標。對此，林佳龍9日受訪時表示，縣市政府應該本於互惠，不要有本位主義，讓跨縣市的防疫旅館可以調度使用。

春節假期將至，受到入境者需接受「一人一戶」居家隔離，導致防疫旅館預定量大增。林佳龍日前受訪時表示，目標將於春節前再增加1萬間防疫旅館，並且研擬推動「安心旅館」，讓入境者在家隔離，家人則外出住飯店，每日每房補800元。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者林銘翰攝）



林佳龍9日下午以台灣智庫共同創辦人的身份，出席台灣智庫活動，他在會前受訪時表示，交通部與觀光局8日邀集各縣市政府代表，討論能夠除了提供防疫旅館之外，也能夠提供類似的安心旅館，並且以非常優惠的價格，「有些低到只有兩成」，提供給需要居家檢疫的人與家人可以住在一般旅館。

林佳龍指出，特別是在大台北地區，很多星級旅館為了配合防疫，把房價降到只有兩成，而且在一天之內，統計有高達6000間房間可以提供防疫需求，讓居家檢疫者的家人可以住旅館。

林佳龍也說，如果將原有的防疫旅館再加上安心旅館，希望在春節前能夠有1萬間房間作為使用，另外縣市政府之間也要合作，由於居家檢疫需要為期14天，因此必須滾動式地充分利用每一間房間，縣市政府應該本於互惠、不要有本位主義，讓跨縣市的防疫旅館也可以調度使用。

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