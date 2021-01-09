▲台商抱怨集中檢疫所像「監獄」，王必勝：我們也有渡假風、古典風。（圖／王必勝提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

春節返國潮湧現，各縣市防疫旅館陸續傳出爆滿，指揮中心緊急釋出1500間集中檢疫所房間應急，系統8日開放後，訂房率已達4成3，面對部分台商抱怨集中檢疫所像「監獄」，醫療應變組副組長王必勝今（9）日在臉書PO照澄清，表示「外觀也有渡假風、宿舍風、古典風、軍事風」，指揮中心也會嚴格落實染管制作為，為國人健康把關。

嚴防英國變種病毒，中央流行疫情指揮中心強化境管，15日進一步強化入境旅客檢疫，除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告外，亦須提供檢疫居所證明，且以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結。專案費用一律為每天新臺幣2000元，12歲以下同住孩童不收費。

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▲集中檢疫所。

指揮中心8日晚間8時開放「入境檢疫系統」可申請集中檢疫所，初步釋出1500床，系統開放之初訂房踴躍，短短1小時就有485人登記付款，但之後熱度趨緩，截至今（9）日上午9時，只增加了158人登記。

王必勝受訪時表示，初步資料顯示，航班出發地以中國大陸最多，但尚未統計佔總數幾成。入境時間則呈平均分佈，「從1月12日至26日都有」，而登記高峰落在23、24日兩天。後續若觀察民眾仍有需求，除持續與防疫旅館業者協調，增加房間數之外，檢疫所也會在確保基本使用量外，視情況再釋出。

▲軍事風集中檢疫所。

▲宿舍風集中檢疫所。