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訂房率逾4成！集中檢疫所登記「陸返台最多」　入住高峰在這2天

▲▼1月6日指揮中心記者會,陳時中,陳宗彥,周志浩,莊人祥,張上淳,王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲訂房率逾4成！集中檢疫所登記「陸返台最多」，入境高峰在這2天。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

春節返國潮湧現，各縣市防疫旅館陸續傳出爆滿，指揮中心緊急釋出1500間集中檢疫所房間應急，系統8日晚間開放登記，短短12小時已有643人登入付款成功，相當於已有4成3房間被訂走。指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，登記民眾從中國大陸返台者最多，入住高峰則是落在23、24日。

嚴防英國變種病毒，中央流行疫情指揮中心強化境管，15日進一步強化入境旅客檢疫，除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告外，亦須提供檢疫居所證明，且以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結。考量農曆年節將至，海外國人返台居家檢疫需求增加，釋出1500~2000間集中檢疫場所供海外國人使用。

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指揮中心規劃，申請集中檢疫所民眾返國後於機場簽署集中檢疫聲明書後，依指示地點自行搭防疫車輛前往集中檢疫所入住。本專案費用一律為每天新臺幣2000元，12歲以下同住孩童不收費。

▲▼集中檢疫所。（圖／王必勝提供）

▲集中檢疫所資料照。（圖／王必勝提供）

指揮中心8日晚間8時開放「入境檢疫系統」可申請集中檢疫所，初步釋出1500床，系統開放之初訂房踴躍，短短1小時就有485人登記付款，但之後熱度趨緩，截至今（9）日上午9時，只增加了158人登記。

王必勝受訪時表示，初步資料顯示，航班出發地以中國大陸最多，但尚未統計佔總數幾成。入境時間則呈平均分佈，「從1月12日至26日都有」，而登記高峰落在23、24日兩天。後續若觀察民眾仍有需求，除持續與防疫旅館業者協調，增加房間數之外，檢疫所也會在確保基本使用量外，視情況再釋出。

自從指揮中心開放集中檢疫所作為居檢場所後，網路上偶有集中檢疫所像監獄的抱怨傳出。對此，王必勝回應，集中檢疫所設置場所多元，過程也很艱辛，外觀也有渡假風、宿舍風、古典風、軍事風，指揮中心也會嚴格落實染管制作為、安全清潔的環境、健康狀況的監控，還有溫馨細心的服務態度，務使14天的集中檢疫能順利完成，並讓受檢疫者感到安心安全。

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