　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

檢疫所預定系統順暢！還有54%床位供選擇　王必勝：沒有低於預期

▲▼0312中央流行疫情指揮中心記者會，王必勝。（圖／記者黃國霖攝）

▲指揮中心醫療應變組副組長王必勝。（圖／記者黃國霖攝）

記者嚴云岑／台北報導

春節返國潮湧現，各縣市防疫旅館陸續傳出爆滿，指揮中心緊急釋出1500間集中檢疫所房間應急，系統8日晚間開放登記，截至今（9）日12時已有685人登入付款成功，佔比46%，目前還有54%床位可供國人預定，若有欲返台者訂不到房，還是可以前來登記。

嚴防英國變種病毒，中央流行疫情指揮中心強化境管，15日進一步強化入境旅客檢疫，除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告外，亦須提供檢疫居所證明，且以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結。專案費用一律為每天新臺幣2000元，12歲以下同住孩童不收費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王必勝上午受訪時表示，登記民眾從中國大陸返台者最多，入住高峰則是落在23、24日。下午在記者會也特別提到，昨日至今訂購程序順暢，沒有特殊問題，感謝衛福部資訊團隊協助。他也強調，集中檢疫所訂房率並未低於預期，原本就估算大約有1500至2000床需求。

面對部分台商抱怨集中檢疫所像「監獄」，王必勝今（9）日在臉書PO照澄清，表示「外觀也有渡假風、宿舍風、古典風、軍事風」，指揮中心也會嚴格落實染管制作為、安全清潔的環境、健康狀況的監控，還有溫馨細心的服務態度，務使14天的集中檢疫能順利完成，並讓受檢疫者感到安心安全。

ET快訊
她「愛辣愛燙又愛喝」確診食道癌　醫提5大警覺症狀
超商微波餐盒「凹槽設計」用途？　答案長知識
為何Angelababy叫黃曉明「黃先生」？　知情人爆內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白宮驚爆「美國也現變種病毒」　莊人祥澄清：已被美CDC打臉

文化部盼雙方秉持情誼！「真理大學擋張良澤」事件：提供必要協助

檢疫所預定系統順暢！還有54%床位供選擇　王必勝：沒有低於預期

境外移入+3來自印尼、菲律賓　皆漁工、移工「無症狀期滿採檢確診」

台鐵「砸884萬出書」宣揚改革！局長澄清：並非對我歌功頌德

吃出來的癌！她「愛辣愛燙又愛喝」確診食道癌...醫提5大警覺症狀

LIVE／境外+3、檢疫所登記「陸返台」最多　指揮中心最新說明

萊豬進口師生怕怕！　台大校務會議提設「校內萊劑規範」

台大4成學生情緒困擾延宕課業！管中閔組專責小組研議「學習調整制度」

檢疫所像監獄？「4大房型」曝光…王必勝：還有渡假風、古典風

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

2000公尺「太平山莊」21:00降雪 白茫茫一片！民眾追雪成功超興奮

超級嬤寶！柴犬想跟鄰居出去玩　被媽抓回家罵...露無辜眼神討拍

白宮驚爆「美國也現變種病毒」　莊人祥澄清：已被美CDC打臉

文化部盼雙方秉持情誼！「真理大學擋張良澤」事件：提供必要協助

檢疫所預定系統順暢！還有54%床位供選擇　王必勝：沒有低於預期

境外移入+3來自印尼、菲律賓　皆漁工、移工「無症狀期滿採檢確診」

台鐵「砸884萬出書」宣揚改革！局長澄清：並非對我歌功頌德

吃出來的癌！她「愛辣愛燙又愛喝」確診食道癌...醫提5大警覺症狀

LIVE／境外+3、檢疫所登記「陸返台」最多　指揮中心最新說明

萊豬進口師生怕怕！　台大校務會議提設「校內萊劑規範」

台大4成學生情緒困擾延宕課業！管中閔組專責小組研議「學習調整制度」

檢疫所像監獄？「4大房型」曝光…王必勝：還有渡假風、古典風

白宮驚爆「美國也現變種病毒」　莊人祥澄清：已被美CDC打臉

「珍惜過去幾個月比較自由」　鄭麗君：不妨多思考台灣社會下一步

貪玩柴偷叼Airpods！　媽直接送「XXL號耳機」：牠選擇性重聽

毛齊哥13鞠躬跳針發言惹毛網友　大咖律師神救援曝「接案關鍵」

兄弟春訓測試拚機會　倪福德：享受棒球

烏來山區下起冰霰…巡邏警看著白茫茫一片霜景：美呆了！

放棄明倫社宅資格！他住信義區嘆「每月多1萬」　網一看租金嗨翻

公牛拉文錯失絕殺　詹姆斯28分準大三元領洛城奪勝

高雄騎士返家途中…碰撞「農用機翻土犁」滿身傷！送醫搶救亡

文化部盼雙方秉持情誼！「真理大學擋張良澤」事件：提供必要協助

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

生活熱門新聞

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

五寶爸拿了4500元紅包卻不上工

40歲軟飯男竟劈腿5女！正宮公開他驚人性能力

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

富王鴨肉今10點出面道歉！王老闆身份被起底

全台寒流至少43人猝死　16歲少年離世

騎UBike賞雪「拖鞋哥」身分曝　從台大尬上陽明山

真理大學突封館換鎖　張良澤嘆：想把東西拿回來

反串富王粉專玩出火　店家不排除提告

運動服正妹捷運跪求乾爹！身份曝光了

阿公怕孫女冷到！急幫請假罵「怎麼當媽」

更多熱門

相關新聞

增3例境外移入來自印尼、菲律賓

增3例境外移入來自印尼、菲律賓

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥說明，個案分別自印尼(案827)及菲律賓(案828、案829)入境。

境外移入+3　指揮中心最新說明

境外移入+3　指揮中心最新說明

美醫生接種輝瑞疫苗「16天後死亡」

美醫生接種輝瑞疫苗「16天後死亡」

集中檢疫所像監獄　王必勝：我們也有渡假風

集中檢疫所像監獄　王必勝：我們也有渡假風

蛇精男消失31天突發「我感染新冠肺炎了」

蛇精男消失31天突發「我感染新冠肺炎了」

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

蛇精男消失31天突發「我感染新冠肺炎了」

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

監獄貓困門縫2小時　伸手哀求救

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

《逃跑吧好兄弟》驚傳停播！

快訊／倫敦進入「重大事故狀態」！

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面