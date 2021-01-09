檢疫所預定系統順暢！還有54%床位供選擇　王必勝：沒有低於預期

▲指揮中心醫療應變組副組長王必勝。（圖／記者黃國霖攝）

記者嚴云岑／台北報導

春節返國潮湧現，各縣市防疫旅館陸續傳出爆滿，指揮中心緊急釋出1500間集中檢疫所房間應急，系統8日晚間開放登記，截至今（9）日12時已有685人登入付款成功，佔比46%，目前還有54%床位可供國人預定，若有欲返台者訂不到房，還是可以前來登記。

嚴防英國變種病毒，中央流行疫情指揮中心強化境管，15日進一步強化入境旅客檢疫，除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告外，亦須提供檢疫居所證明，且以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結。專案費用一律為每天新臺幣2000元，12歲以下同住孩童不收費。

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王必勝上午受訪時表示，登記民眾從中國大陸返台者最多，入住高峰則是落在23、24日。下午在記者會也特別提到，昨日至今訂購程序順暢，沒有特殊問題，感謝衛福部資訊團隊協助。他也強調，集中檢疫所訂房率並未低於預期，原本就估算大約有1500至2000床需求。

面對部分台商抱怨集中檢疫所像「監獄」，王必勝今（9）日在臉書PO照澄清，表示「外觀也有渡假風、宿舍風、古典風、軍事風」，指揮中心也會嚴格落實染管制作為、安全清潔的環境、健康狀況的監控，還有溫馨細心的服務態度，務使14天的集中檢疫能順利完成，並讓受檢疫者感到安心安全。