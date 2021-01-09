　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

境外移入+3來自印尼、菲律賓　皆漁工、移工「無症狀期滿採檢確診」

▲指揮中心發言人莊人祥，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥說明，個案分別自印尼(案827)及菲律賓(案828、案829)入境。

指揮中心表示，案827為印尼籍30多歲男性漁工，去(2020)年12月23日來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告。個案入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，入境迄今均無症狀，檢疫期滿後於今(2021)年1月7日進行自費採檢，並於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共23人，均列為自主健康管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

案828、案829為菲律賓籍20多歲女性及30多歲男性移工，分別於去年12月13日及18日來臺，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今均無症狀；2名個案分別於去年12月27日及31日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性；自主健康管理期間均入住單人房未外出，期滿後分別於今年1月7日及8日進行自費採檢，並於今日確診。衛生單位已掌握2名個案接觸者共5人，均列為自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計131,483例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含129,212例排除)，其中828例確診，分別為733例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、720人解除隔離、101人住院隔離中。

ET快訊
她「愛辣愛燙又愛喝」確診食道癌　醫提5大警覺症狀
超商微波餐盒「凹槽設計」用途？　答案長知識
為何Angelababy叫黃曉明「黃先生」？　知情人爆內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白宮驚爆「美國也現變種病毒」　莊人祥澄清：已被美CDC打臉

文化部盼雙方秉持情誼！「真理大學擋張良澤」事件：提供必要協助

檢疫所預定系統順暢！還有54%床位供選擇　王必勝：沒有低於預期

境外移入+3來自印尼、菲律賓　皆漁工、移工「無症狀期滿採檢確診」

台鐵「砸884萬出書」宣揚改革！局長澄清：並非對我歌功頌德

吃出來的癌！她「愛辣愛燙又愛喝」確診食道癌...醫提5大警覺症狀

LIVE／境外+3、檢疫所登記「陸返台」最多　指揮中心最新說明

萊豬進口師生怕怕！　台大校務會議提設「校內萊劑規範」

台大4成學生情緒困擾延宕課業！管中閔組專責小組研議「學習調整制度」

檢疫所像監獄？「4大房型」曝光…王必勝：還有渡假風、古典風

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

2000公尺「太平山莊」21:00降雪 白茫茫一片！民眾追雪成功超興奮

超級嬤寶！柴犬想跟鄰居出去玩　被媽抓回家罵...露無辜眼神討拍

白宮驚爆「美國也現變種病毒」　莊人祥澄清：已被美CDC打臉

文化部盼雙方秉持情誼！「真理大學擋張良澤」事件：提供必要協助

檢疫所預定系統順暢！還有54%床位供選擇　王必勝：沒有低於預期

境外移入+3來自印尼、菲律賓　皆漁工、移工「無症狀期滿採檢確診」

台鐵「砸884萬出書」宣揚改革！局長澄清：並非對我歌功頌德

吃出來的癌！她「愛辣愛燙又愛喝」確診食道癌...醫提5大警覺症狀

LIVE／境外+3、檢疫所登記「陸返台」最多　指揮中心最新說明

萊豬進口師生怕怕！　台大校務會議提設「校內萊劑規範」

台大4成學生情緒困擾延宕課業！管中閔組專責小組研議「學習調整制度」

檢疫所像監獄？「4大房型」曝光…王必勝：還有渡假風、古典風

白宮驚爆「美國也現變種病毒」　莊人祥澄清：已被美CDC打臉

「珍惜過去幾個月比較自由」　鄭麗君：不妨多思考台灣社會下一步

貪玩柴偷叼Airpods！　媽直接送「XXL號耳機」：牠選擇性重聽

毛齊哥13鞠躬跳針發言惹毛網友　大咖律師神救援曝「接案關鍵」

兄弟春訓測試拚機會　倪福德：享受棒球

烏來山區下起冰霰…巡邏警看著白茫茫一片霜景：美呆了！

放棄明倫社宅資格！他住信義區嘆「每月多1萬」　網一看租金嗨翻

公牛拉文錯失絕殺　詹姆斯28分準大三元領洛城奪勝

高雄騎士返家途中…碰撞「農用機翻土犁」滿身傷！送醫搶救亡

文化部盼雙方秉持情誼！「真理大學擋張良澤」事件：提供必要協助

哈士奇被關籠「花1分鐘就逃脫」下秒被門嚇到網笑：果然是二哈

生活熱門新聞

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

五寶爸拿了4500元紅包卻不上工

40歲軟飯男竟劈腿5女！正宮公開他驚人性能力

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

富王鴨肉今10點出面道歉！王老闆身份被起底

全台寒流至少43人猝死　16歲少年離世

騎UBike賞雪「拖鞋哥」身分曝　從台大尬上陽明山

真理大學突封館換鎖　張良澤嘆：想把東西拿回來

反串富王粉專玩出火　店家不排除提告

運動服正妹捷運跪求乾爹！身份曝光了

阿公怕孫女冷到！急幫請假罵「怎麼當媽」

更多熱門

相關新聞

境外移入+3　指揮中心最新說明

境外移入+3　指揮中心最新說明

國內今日新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2時召開臨時記者會，發言人莊人祥說明病例情況與後續防治作為。另外，指揮中心釋出1500至2000間集中檢疫所房間，昨日晚上開放登記，一小時就有超過3成的房間被訂走，預料記者會上也將進一步說明。

美醫生接種輝瑞疫苗「16天後死亡」

美醫生接種輝瑞疫苗「16天後死亡」

集中檢疫所像監獄　王必勝：我們也有渡假風

集中檢疫所像監獄　王必勝：我們也有渡假風

蛇精男消失31天突發「我感染新冠肺炎了」

蛇精男消失31天突發「我感染新冠肺炎了」

訂房率逾4成！集中檢疫所登記「陸返台最多」

訂房率逾4成！集中檢疫所登記「陸返台最多」

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

蛇精男消失31天突發「我感染新冠肺炎了」

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

監獄貓困門縫2小時　伸手哀求救

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

《逃跑吧好兄弟》驚傳停播！

快訊／倫敦進入「重大事故狀態」！

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面